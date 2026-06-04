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В России призвали готовиться к десятилетиям войны

01:28 751

Россия еще «пару десятилетий» будет находиться в состоянии войны и участвовать в глобальных конфликтах, заявил Андрей Безруков, советник главы «Роснефти» Игоря Сечина, который является полковником Службы внешней разведки РФ в отставке.

«Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая — то, что [есть] сейчас, — это может быть война ползучая, даже если она уйдет в другие регионы; у нас будет два поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить», — сказал он на сессии «Основные угрозы России во второй четверти XXI века» ПМЭФ.

По словам помощника Сечина, сейчас Россия находится «на первом горбе мировой войны», и в перспективе будет еще один «горб», как в «Первой и Второй мировой». «То, что произошло в Иране, доказывает, что гегемон уже не гегемон, но будет еще столкновение. Вероятно, в Азии», — заявил Безруков.

Также он вспомнил о «биовойне», которую Запад якобы замыслил против России: «Эти все лаборатории, которые были вокруг нас, не просто там ели бюджет. Они делали оружие будущего. Эти лаборатории работают, технологии позволяют создать такие вирусы, которые уничтожат нас всех». Безруков призвал развивать государственную систему и экономику так, чтобы они «выполняли не только задачу развития, но и задачу обороны».

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