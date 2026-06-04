США готовят новые меры против России

Администрация США готовит новый пакет санкций в отношении России, над соответствующим законопроектом сейчас идет работа в Белом доме и Конгрессе. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Управление юрисконсульта Белого дома на межведомственном уровне работает с офисом сенатора (Линдси) Грэма над деталями этого законопроекта, давая обратную связь по тем положениям, которые были бы для нас приемлемы. Президент обозначил и дал на это свое согласие», — сказал госсекретарь.

Рубио подчеркнул, что сейчас согласуются формулировки документа, однако общий курс на санкционное давление на Россию со стороны США остается неизменным. При этом, по его словам, продление разрешений на операции с российской нефтью не означает ослабления давления, а носит технический характер.

По оценке сенатора Линдси Грэма, инициатива обладает «огромной» поддержкой как среди демократов, так и среди республиканцев и находится в высокой степени готовности к принятию. Речь идет о новом витке санкционных мер, который должен дополнить уже действующие ограничения против российского энергетического, финансового и оборонного секторов.

В то же время США уже несколько раз продлевали генеральные лицензии, позволяющие проводить операции по продаже российской нефти, загруженной на танкеры до введения части ограничений. Такое разрешение впервые ввели в марте, затем продлевали в апреле и в середине прошлого месяца, чтобы избежать дефицита сырья на мировом рынке на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.