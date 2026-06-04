Трамп рассказал, что США собираются делать вместе с Ираном

Предварительная договоренность между Вашингтоном и Тегераном включает совместное извлечение урана на подвергшихся бомбардировке ядерных объектах Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы представителей прессы в Белом доме.

«На текущий момент предполагается, что мы в обозримом будущем приступим к этому. Сейчас достигнута договоренность, что мы будем осуществлять это вместе с ними», - уточнил он.

По словам Трампа, в рамках обсуждаемой с Вашингтоном сделки Тегеран дал согласие отказаться не только от создания, но и от приобретения ядерного оружия. «Они дали на это согласие. Иными словами, если они подпишут соглашение, то примут обязательство не иметь ядерного оружия или ядерной бомбы, не заниматься их разработкой и не приобретать их», - сказал глава Белого дома.

Он добавил, что Вашингтон и Тегеран «теоретически близки к подписанию соглашения».