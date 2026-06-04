Как азербайджанец Ахмед за секунду получил 22 миллиарда долларов…

Когда Ахмед находился в одном из местных супермаркетов, он не смог воспользоваться своей банковской картой. 32‑летний мужчина обратился в местное отделение банка, чтобы устранить проблему, и тогда выяснилось, что на его счет из неизвестного источника поступили… 999 миллиардов 999 миллионов 999 тысяч 999 лир 99 курушей. Поскольку источник этих средств, эквивалентных примерно 21,8 миллиарда долларов, неизвестен, Комиссия по расследованию финансовых преступлений Турции заблокировала все банковские счета Ахмеда.

Проживающий в турецком городе Ване азербайджанец Ахмед Джахангард Такало за одну секунду превратился в одного из самых богатых людей мира. Турецкие СМИ пишут, что мужчина, поселившийся в городе лет десять назад, столкнулся, мягко говоря, с неожиданной ситуацией.

Мужчина обращался в соответствующие государственные структуры, чтобы прояснить ситуацию и снять блокировку со счетов, однако ему не ответили, сославшись на продолжающееся расследование.

Рассказывая о произошедшем, Ахмед заявил, что сотрудники банка были в шоке, когда обнаружили на его счете почти 22 миллиарда долларов.

«Сотрудник вызвал управляющего филиалом, тот, в свою очередь, сообщил директору банка. Все собрались, выяснилось, что на мой счет поступили средства из неизвестного источника, и соответствующие органы заблокировали мои счета. Они восприняли ситуацию очень комично», — рассказал он журналистам.

Ахмед поинтересовался у искусственного интеллекта, что можно сделать с этими миллиардами долларов на его счете. Выяснилось, что на них можно купить 9 грузовиков золота, основать государство с населением 300 тысяч человек либо построить тысячу больших футбольных стадионов. Эти средства также позволили бы молодому азербайджанцу занять 116‑е место среди самых богатых людей мира.

Надежды у Ахмеда получить и потратить эти средства нет никакой, но мужчина хочет, чтобы сняли блокировку с его банковских счетов. Потому что уже около месяца жизнь Ахмеда осложнена тем, что его банковские счета заморожены.