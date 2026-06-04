USD 1.7000
EUR 1.9763
RUB 2.3214
Подписаться на уведомления
Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры
Новость дня
Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры

Как азербайджанец Ахмед за секунду получил 22 миллиарда долларов…

шокирующая история
Отдел информации
07:57 3460

Проживающий в турецком городе Ване азербайджанец Ахмед Джахангард Такало за одну секунду превратился в одного из самых богатых людей мира. Турецкие СМИ пишут, что мужчина, поселившийся в городе лет десять назад, столкнулся, мягко говоря, с неожиданной ситуацией.

Когда Ахмед находился в одном из местных супермаркетов, он не смог воспользоваться своей банковской картой. 32‑летний мужчина обратился в местное отделение банка, чтобы устранить проблему, и тогда выяснилось, что на его счет из неизвестного источника поступили… 999 миллиардов 999 миллионов 999 тысяч 999 лир 99 курушей. Поскольку источник этих средств, эквивалентных примерно 21,8 миллиарда долларов, неизвестен, Комиссия по расследованию финансовых преступлений Турции заблокировала все банковские счета Ахмеда.

Уже около месяца жизнь Ахмеда осложнена тем, что его банковские счета заморожены

Мужчина обращался в соответствующие государственные структуры, чтобы прояснить ситуацию и снять блокировку со счетов, однако ему не ответили, сославшись на продолжающееся расследование.

Рассказывая о произошедшем, Ахмед заявил, что сотрудники банка были в шоке, когда обнаружили на его счете почти 22 миллиарда долларов.

«Сотрудник вызвал управляющего филиалом, тот, в свою очередь, сообщил директору банка. Все собрались, выяснилось, что на мой счет поступили средства из неизвестного источника, и соответствующие органы заблокировали мои счета. Они восприняли ситуацию очень комично», — рассказал он журналистам.

Ахмед поинтересовался у искусственного интеллекта, что можно сделать с этими миллиардами долларов на его счете. Выяснилось, что на них можно купить 9 грузовиков золота, основать государство с населением 300 тысяч человек либо построить тысячу больших футбольных стадионов. Эти средства также позволили бы молодому азербайджанцу занять 116‑е место среди самых богатых людей мира.

Надежды у Ахмеда получить и потратить эти средства нет никакой, но мужчина хочет, чтобы сняли блокировку с его банковских счетов. Потому что уже около месяца жизнь Ахмеда осложнена тем, что его банковские счета заморожены.

Операцию против украинского «Ощадбанка» «заказал» Орбан
Операцию против украинского «Ощадбанка» «заказал» Орбан Журналистское расследование
10:22 149
США, Израиль и Ливан договорились. «Хезболла» пока молчит
США, Израиль и Ливан договорились. «Хезболла» пока молчит
08:59 635
План Ирана. А Трампу сказали «нет»
План Ирана. А Трампу сказали «нет»
08:27 1512
Дом дают. Дальше — твой выбор…
Дом дают. Дальше — твой выбор… горячая тема
3 июня 2026, 18:00 5493
Трамп рассказал, что США собираются делать вместе с Ираном
Трамп рассказал, что США собираются делать вместе с Ираном
01:56 3255
США готовят новые меры против России
США готовят новые меры против России
01:38 3517
В России призвали готовиться к десятилетиям войны
В России призвали готовиться к десятилетиям войны
01:28 4919
Трамп оправдал атаку на Кувейт
Трамп оправдал атаку на Кувейт фото; обновлено 00:39
00:39 13642
Выяснилось, что Иран не вмешивается
Выяснилось, что Иран не вмешивается
00:24 3602
Чемпионы мира из Азербайджана вышли в финал чемпионата Европы
Чемпионы мира из Азербайджана вышли в финал чемпионата Европы
3 июня 2026, 23:54 3750
Иран ударил по американскому эсминцу
Иран ударил по американскому эсминцу Утверждает КСИР
3 июня 2026, 23:50 3749

ЭТО ВАЖНО

Операцию против украинского «Ощадбанка» «заказал» Орбан
Операцию против украинского «Ощадбанка» «заказал» Орбан Журналистское расследование
10:22 149
США, Израиль и Ливан договорились. «Хезболла» пока молчит
США, Израиль и Ливан договорились. «Хезболла» пока молчит
08:59 635
План Ирана. А Трампу сказали «нет»
План Ирана. А Трампу сказали «нет»
08:27 1512
Дом дают. Дальше — твой выбор…
Дом дают. Дальше — твой выбор… горячая тема
3 июня 2026, 18:00 5493
Трамп рассказал, что США собираются делать вместе с Ираном
Трамп рассказал, что США собираются делать вместе с Ираном
01:56 3255
США готовят новые меры против России
США готовят новые меры против России
01:38 3517
В России призвали готовиться к десятилетиям войны
В России призвали готовиться к десятилетиям войны
01:28 4919
Трамп оправдал атаку на Кувейт
Трамп оправдал атаку на Кувейт фото; обновлено 00:39
00:39 13642
Выяснилось, что Иран не вмешивается
Выяснилось, что Иран не вмешивается
00:24 3602
Чемпионы мира из Азербайджана вышли в финал чемпионата Европы
Чемпионы мира из Азербайджана вышли в финал чемпионата Европы
3 июня 2026, 23:54 3750
Иран ударил по американскому эсминцу
Иран ударил по американскому эсминцу Утверждает КСИР
3 июня 2026, 23:50 3749
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться