План Ирана. А Трампу сказали «нет»

Первый этап предполагает прекращение войны и полную остановку всех военных операций с участием всех сторон, включая Иран, США и «фронт сопротивления».

Второй этап будет сосредоточен на практических мерах, включая вопросы, связанные с проливом, снятие блокад, отмену нефтяных санкций и разблокировку части замороженных активов Ирана.

Третий этап будет касаться более широких санкций и ядерных вопросов.

Заключительный этап предусматривает создание наблюдательного комитета для контроля за выполнением соглашения и обеспечением соблюдения обязательств всеми сторонами.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил телеканалу ABC News, что заключение соглашения с Ираном возможно на следующей неделе. «В течение следующей недели», — прокомментировал американский лидер перспективу сделки о сохранении режима прекращения огня и открытии Ормузского пролива. Трамп вновь отметил, что мирное соглашение США и Ирана может быть «даже лучше, чем военная победа». По словам президента США, сделка еще не согласована до конца. На вопрос о сроках окончания работы над меморандумом о взаимопонимании в контексте возобновления судоходства в Ормузском проливе Трамп ответил: «Думаю, речь идет о следующей неделе».

Тем временем Палата представителей США приняла резолюцию, которая обязывает Трампа прекратить войну с Ираном, если на то не получено одобрение Конгресса. За резолюцию проголосовали 215 конгрессменов, еще 208 выступили против. Инициативу поддержали четверо республиканцев. Это первый случай, когда нижняя палата выступила против позиции Белого дома по данному конфликту, сообщает CBS News. Даже если резолюция о военных полномочиях будет впоследствии одобрена Конгрессом, ей практически гарантированно грозит президентское вето, отмечает издание. В настоящее время мера не имеет двух третей голосов в обеих палатах, необходимых для преодоления вето, говорится в публикации.

Согласно Конституции США, право объявлять войну имеет только Конгресс. При этом многие американские лидеры придерживаются мнения, что это правило не распространяется на краткосрочные операции или если страна находится под непосредственной угрозой. В случае принятия документ обяжет Трампа либо немедленно прекратить военные операции против Ирана, либо получить официальное одобрение Конгресса.

The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники передает, что Дональд Трамп в случае гибели американских военнослужащих на Ближнем Востоке считает возможным возобновление полномасштабных боевых действий против Ирана. По их сведениям, американский лидер в частном порядке заявил помощникам, что если военные США погибнут в результате действий Ирана, не исключено, что Вашингтон откажется от режима прекращения огня. Издание отмечает, что такое заявление свидетельствует о готовности главы Белого дома мириться с небольшими стычками в течение недель или даже месяцев, чтобы избежать более масштабного ближневосточного конфликта.