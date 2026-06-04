США, Израиль и Ливан договорились. «Хезболла» пока молчит

«В результате переговоров, проведенных под руководством США, Израиль и Ливан согласились на прекращение огня. Оно зависит от полного прекращения огня «Хезболлой» и эвакуации всех боевиков «Хезболлы» из сектора к югу от реки Литани», - говорится в заявлении Госдепа.

Израиль и Ливан договорились о соблюдении режима прекращения огня при условии полной остановки ударов со стороны движения «Хезболла», сообщает Госдепартамент США после состоявшихся переговоров между представителями двух стран при посредничестве Вашингтона.

Отмечается, что стороны также договорились о создании экспериментальных зон, в которых контроль будет осуществляться полностью ливанскими вооруженными силами.

«Израиль и Ливан подтвердили, что у них нет враждебных намерений по отношению друг к другу, и обязались продолжать прямые переговоры для укрепления доверия, решения всех спорных вопросов и работы над всеобъемлющим соглашением между двумя странами», - заявили во внешнеэкономическом ведомстве США.

В Госдепе сообщили, что Израиль и Ливан договорились «возобновить обсуждение вопросов политики и безопасности на неделе, начинающейся 22 июня, с целью достижения всеобъемлющего соглашения». США заявили, что любое соглашение о прекращении боевых действий должно быть достигнуто напрямую между правительствами Израиля и Ливана при посредничестве Вашингтона, а не через отдельные каналы.

Делегации также обсудили рамки безопасности, основанные на переговорах, состоявшихся в Пентагоне 29 мая. Речь идет об обеспечении суверенитета, безопасности и территориальной целостности Израиля и Ливана, включая демонтаж негосударственных вооруженных группировок и предотвращение их восстановления.

Все стороны осудили иранские атаки на страны региона и действия, подрывающие стабильность на Ближнем Востоке, в том числе поддержку прокси-группировок.

Вашингтон подтвердил намерение поддерживать ливанскую армию, чтобы укрепить ее способность осуществлять эффективный контроль на всей территории Ливана.

Израиль заявил, что его безопасность и уважение к территориальной целостности могут быть обеспечены только путем разоружения «Хезболлы» и демонтажа ее инфраструктуры по всему Ливану.

Ливан, со своей стороны, подчеркнул необходимость взаимного уважения международно признанных границ, полного прекращения боевых действий и соблюдения суверенитета государства.

Армия Ливана не принимала участия в конфликте с Израилем, боевые действия вела «Хезболла», которая не является участником договоренностей о перемирии. Официальной реакции «Хезболлы» на совместное заявление США, Израиля и Ливана пока не поступало.