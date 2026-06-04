Венгрия сняла вето Украины на вступление в Евросоюз. Теперь Киев сможет начать официальные переговоры о членстве в ЕС. Об этом сообщает газета Financial Times.

Новое правительство в Будапеште во главе с Петером Мадьяром дало понять, что разрешит старт переговоров для Украины и соседней Молдовы.