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Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры
Новость дня
Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры

Венгрия сняла вето

10:07 370

Венгрия сняла вето Украины на вступление в Евросоюз. Теперь Киев сможет начать официальные переговоры о членстве в ЕС. Об этом сообщает газета Financial Times.

Новое правительство в Будапеште во главе с Петером Мадьяром дало понять, что разрешит старт переговоров для Украины и соседней Молдовы.

Мадьяр пояснил, что Венгрия поддержит Киев в обмен на расширение прав венгерского меньшинства в Украине. Речь идет о языковых, образовательных и культурных гарантиях, которые обсуждались несколько недель при участии Брюсселя.

При этом недавно Петер Мадьяр вновь заявил, что его страна не поддержит начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз без восстановления прав этнических венгров, проживающих в Закарпатье. Он указал на особую важность этого вопроса для Будапешта.

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