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Какие проверки проходит каждая донорская кровь?

комментарий специалиста Минздрава
10:10 129

Система иммуногематологических исследований в Республиканском банке крови Министерства здравоохранения приведена в соответствие с международными стандартами. Развитие службы крови в Азербайджане и обеспечение безопасности доноров и реципиентов напрямую связаны с практическим применением этих стандартов. Об этом заявила врач-лаборант Мелек Бабаева в программе Sağlam səhər на Sağlam Radio (93 FM).

По ее словам, основными иммуногематологическими исследованиями, проводимыми в Республиканском банке крови, являются определение группы крови, скрининг и идентификация антител, а также тесты на совместимость (crossmatch).

«При определении группы крови у доноров проверяются показатели ABO (прямое и обратное типирование), RhD и слабый D. У реципиентов, помимо ABO и RhD, при необходимости проводится расширенное фенотипирование (Rh-фенотип, а также системы Kell, Duffy и Kidd). Скрининг и идентификация антител направлены на выявление клинически значимых антител к эритроцитам. Для этого используются панельные эритроциты и непрямой антиглобулиновый тест (IAT). Если результат скрининга оказывается положительным, образец направляется на расширенный этап идентификации. Тест на совместимость предусматривает непосредственное сравнение эритроцитов донора с сывороткой или плазмой реципиента», — пояснила М.Бабаева.

Врач-лаборант отметила, что международные стандарты играют ключевую роль в организации службы крови. «Документы Всемирной организации здравоохранения по безопасности переливания крови определяют общую рамочную систему для организации службы крови, отбора доноров, тестирования крови и построения системы управления качеством. Стандарты AABB, в свою очередь, содержат наиболее полный перечень технических требований к деятельности лабораторий банков крови. Согласно этим стандартам, для каждой донорской крови обязательны полное типирование ABO/Rh, скрининг антител, а для реципиентов — подтверждение группы крови как минимум по двум независимым образцам.

Республиканский банк крови в своей деятельности опирается на стандарты ВОЗ, AABB и ISBT. В последние годы были предприняты важные шаги по внедрению технологии гелевых карт, укреплению системы управления качеством и оптимизации процесса отбора доноров. Одной из приоритетных целей остается переход к полностью автоматизированной системе», — подчеркнула М.Бабаева.

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