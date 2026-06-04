Главе Госдепа «неизвестно» об «официальной делегации» США на «русском Давосе»

The Moscow Times пишет, что прокомментировать участие делегации США в ПМЭФ госсекретаря попросил сенатор-демократ Дик Дурбин на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США. Дурбин спросил, почему Вашингтон отправил «официальную делегацию на «русский Давос» Владимира Путина обсуждать экономическое развитие России», когда идет война в Украине.

Госсекретарю США Марко Рубио «неизвестно» об «официальной американской делегации» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом глава Госдепа сказал на слушаниях в Конгрессе.

«Мне неизвестно о направившейся туда делегации. Я знаю об этом мероприятии, знаю, что они его проводят, но я не думаю, что речь идет о чиновниках высокого ранга», — заявил Рубио.

Дурбин уточнил, что в делегацию, по его данным, входит актер Стивен Сигал. «Я знаю, кто это. Явно не госслужащий», — отметил госсекретарь.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что на ПМЭФ «впервые за несколько лет прибудет официальная американская делегация». По его словам, ее возглавит руководитель комиссии администрации президента США по изящным искусствам Родни Мимс Кук. Сам Кук говорил, что Госдеп США утвердил его поездку на ПМЭФ и участие в пленарном заседании, на котором будет выступать президент РФ Владимир Путин.

Кук является основателем и президентом Национального фонда памятников США и специалистом по России во Всемирном фонде памятников. В качестве независимого эксперта принимал участие в реставрации Воскресенского собора Новоиерусалимского монастыря, выступал в посольстве России в Вашингтоне, также читал лекции по архитектуре в Оружейной палате Кремля, Ясной Поляне и усадьбе Архангельское.

В прошлом году в Вашингтоне отказались посылать официального представителя на ПМЭФ из-за «более агрессивного» подхода России к украинскому кризису.

ПМЭФ ежегодно проводится в Санкт-Петербурге с 1997 года. Организатором форума выступает фонд «Росконгресс». В этом году ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня.