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Операцию против украинского «Ощадбанка» «заказал» Орбан

Журналистское расследование
10:22 166

Захват инкассаторских машин и средств украинского «Ощадбанка» 5 марта в окрестностях Будапешта лично приказал провести тогдашний премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, говорится в расследовании венгерских журналистов. Он сделал это якобы в ответ на «перекрытие» Украиной нефтепровода «Дружба», поврежденного российскими ударами.

Журналисты ссылаются на свои источники в правительстве, знакомые с делом или имеющие к нему отношение. Подробности этих разговоров обнародовало в своей публикации издание Telex.

Расследование в своем Facebook уже прокомментировал нынешний премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

Он заявил, что Орбан руководил работой правоохранительных органов и спецслужб в ручном режиме и должен понести за это ответственность.

Журналисты издания также обратились за комментарием к самому Виктору Орбану. Они спросили его, почему и на каком основании правительство обратилось в соответствующие органы с просьбой задержать инскассаторские машины.

«Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь в компетентные органы!» — написал им в ответе пресс-секретарь бывшего премьер-министра Берталан Хаваси.

5 марта Венгрия задержала два инкассаторских автомобиля украинского «Ощадбанка». Семерых сотрудников банка вечером того же дня отпустили. В задержанных автомобилях находилось 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг золота.

Деньги и ценности венгерская сторона вернула Украине только 6 мая после того, как партия Виктора Орбана «Фидес» проиграла выборы.

После поражения партии Виктора Орбана на выборах венгерская прокуратура ознакомилась с засекреченными материалами дела. 

Следствие признало, что Управление по защите Конституции Венгрии не предоставило никаких доказательств того, что украинские инкассаторы представляли угрозу национальной безопасности страны.

В Венгрии инкассаторам предъявили подозрение в отмывании средств. Однако Национальный банк и правоохранительные органы не обнаружили никаких нарушений, подчеркнув, что перевозка наличных через границу является стандартной и законной банковской практикой, отмечают журналисты.

Скандал еще больше ухудшил отношения между Киевом и Будапештом, а МИД Украины тогда рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в Венгрию.

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