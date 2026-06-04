Из Азербайджана в Армению дизель

Со станции Гюздек в Армению отправлено 2 475 тонн дизельного топлива.
По сообщению местных СМИ, 42 вагона с дизтопливом отправились в направлении станции Бёюк-Кесик. Груз будет доставлен в Армению транзитом через территорию Грузии.
На сегодняшний день из Азербайджана в Армению экспортировано более 10 тыс. тонн дизельного топлива, 979 тонн бензина АИ-92 и 2 955 тонн бензина АИ-95.
* * * 15:00
Сегодня из России в Армению транзитом через Азербайджан осуществлена очередная поставка зерна и удобрений.
4 июня со станции Баладжары ЗАО «Азербайджанские железные дороги» в направлении Бёюк-Кесик отправлены 3 вагона пшеницы (210 тонн), 2 вагона ячменя (140 тонн) и 1 вагон удобрений (69 тонн).
На сегодняшний день из России в Армению транзитом через Азербайджан доставлено более 29 тыс. тонн зерна, более 6 тыс. тонн удобрений, 133 тонны алюминия и 68 тонн гречихи.
*** 14:17
Сегодня из Азербайджана в Армению будет отправлена очередная партия дизельного топлива железнодорожным транспортом.
В Армению планируется экспортировать 42 вагона дизельного топлива.
Согласно информации, поезд отправится в 16:00 со станции Гюздек «Азербайджанских железных дорог».
Далее состав проследует через станцию Бёюк-Кесик, пересечет границу с Грузией и затем продолжит движение в направлении Армении.
*** 10:47
Из России в Армению транзитом через территорию Азербайджана будут отправлены 3 вагона пшеницы, 2 вагона ячменя и 1 вагон с удобрениями.
Вагоны сегодня будут отправлены со станции Баладжары.