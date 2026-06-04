Из Азербайджана в Армению дизель

Со станции Гюздек в Армению отправлено 2 475 тонн дизельного топлива.

По сообщению местных СМИ, 42 вагона с дизтопливом отправились в направлении станции Бёюк-Кесик. Груз будет доставлен в Армению транзитом через территорию Грузии.

На сегодняшний день из Азербайджана в Армению экспортировано более 10 тыс. тонн дизельного топлива, 979 тонн бензина АИ-92 и 2 955 тонн бензина АИ-95.