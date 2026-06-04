Новая эпоха легендарной Atletlər Kəndi: жилой комплекс Olympic Residence объявляет о старте продаж

Atletlər Kəndi, являющаяся одним из ярких символов современного Баку, принимавшая грандиозные спортивные события и мировых звезд спорта, открывает двери для своих будущих жителей. Объединяя в себе динамичный ритм столицы, Olympic Residence официально объявляет о начале продаж.

Olympic Residence предлагает не просто квадратные метры, а продуманный до мелочей, полностью готовый образ жизни. Предложения в комплексе выгодно отличаются от всего, что представлено на рынке недвижимости:

Готовое решение для комфорта: квартиры с купчей, мебелью и техникой

Расположенный на проспекте Гейдара Алиева, комплекс Olympic Residence раскинулся на территории в 12 гектаров и предлагает инфраструктуру, которая превзойдет все ваши ожидания:

Круглосуточная охрана 24/7 и удобная внутренняя инфраструктура делают Olympic Residence одним из самых привлекательных и престижных адресов для жизни в Баку.

Выгодные условия покупки

Стать владельцем премиальной недвижимости можно на эксклюзивных условиях: первоначальный взнос всего 20% и беспроцентная рассрочка на срок до 48 месяцев. При полной оплате предоставляется скидка в размере 10%.

Сделайте первый шаг к новой жизни на территории побед! Приглашаем вас посетить наш офис продаж и вживую оценить все преимущества комплекса.