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Новая эпоха легендарной Atletlər Kəndi: жилой комплекс Olympic Residence объявляет о старте продаж

11:14 1525

Atletlər Kəndi, являющаяся одним из ярких символов современного Баку, принимавшая грандиозные спортивные события и мировых звезд спорта, открывает двери для своих будущих жителей. Объединяя в себе динамичный ритм столицы, Olympic Residence официально объявляет о начале продаж.

Готовое решение для комфорта: квартиры с купчей, мебелью и техникой

Olympic Residence предлагает не просто квадратные метры, а продуманный до мелочей, полностью готовый образ жизни. Предложения в комплексе выгодно отличаются от всего, что представлено на рынке недвижимости:

  • Купчая: Гарантия абсолютной юридической безопасности для собственников и возможность оформления выгодной ипотеки.
  • Интерьер и уют: Квартиры полностью укомплектованы мебелью. Покупатели могут переехать в свой новый дом сразу после покупки.
  • Техническое оснащение: В каждом жилье уже установлена бытовая техника, необходимая для комфортной повседневной жизни.

Здесь бьется пульс города

Расположенный на проспекте Гейдара Алиева, комплекс Olympic Residence раскинулся на территории в 12 гектаров и предлагает инфраструктуру, которая превзойдет все ваши ожидания:

  • Спорт: 1 футбольное поле, 2 теннисных корта, беговые и велосипедные дорожки, а также современный фитнес-центр в шаговой доступности.
  • Отдых и досуг: Собственная закрытая парковая зона на 12 га, зеленые аллеи и безопасные детские площадки.
  • Быт и образование: На территории комплекса уже функционирует школа, а в ближайшее время для удобства жителей откроется супермаркет Araz.

Круглосуточная охрана 24/7 и удобная внутренняя инфраструктура делают Olympic Residence одним из самых привлекательных и престижных адресов для жизни в Баку.

Выгодные условия покупки

Стать владельцем премиальной недвижимости можно на эксклюзивных условиях: первоначальный взнос всего 20% и беспроцентная рассрочка на срок до 48 месяцев. При полной оплате предоставляется скидка в размере 10%.

Сделайте первый шаг к новой жизни на территории побед! Приглашаем вас посетить наш офис продаж и вживую оценить все преимущества комплекса.

  • Телефон: *2060
  • Веб-сайт: olympicresidence.az
  • Адрес: Проспект Гейдара Алиева, 117, Olympic Residence (Atletlər kəndi).
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