Новая эпоха легендарной Atletlər Kəndi: жилой комплекс Olympic Residence объявляет о старте продаж

Atletlər Kəndi, являющаяся одним из ярких символов современного Баку, принимавшая грандиозные спортивные события и мировых звезд спорта, открывает двери для своих будущих жителей. Объединяя в себе динамичный ритм столицы, Olympic Residence официально объявляет о начале продаж.
Готовое решение для комфорта: квартиры с купчей, мебелью и техникой
Olympic Residence предлагает не просто квадратные метры, а продуманный до мелочей, полностью готовый образ жизни. Предложения в комплексе выгодно отличаются от всего, что представлено на рынке недвижимости:
- Купчая: Гарантия абсолютной юридической безопасности для собственников и возможность оформления выгодной ипотеки.
- Интерьер и уют: Квартиры полностью укомплектованы мебелью. Покупатели могут переехать в свой новый дом сразу после покупки.
- Техническое оснащение: В каждом жилье уже установлена бытовая техника, необходимая для комфортной повседневной жизни.
Здесь бьется пульс города
Расположенный на проспекте Гейдара Алиева, комплекс Olympic Residence раскинулся на территории в 12 гектаров и предлагает инфраструктуру, которая превзойдет все ваши ожидания:
- Спорт: 1 футбольное поле, 2 теннисных корта, беговые и велосипедные дорожки, а также современный фитнес-центр в шаговой доступности.
- Отдых и досуг: Собственная закрытая парковая зона на 12 га, зеленые аллеи и безопасные детские площадки.
- Быт и образование: На территории комплекса уже функционирует школа, а в ближайшее время для удобства жителей откроется супермаркет Araz.
Круглосуточная охрана 24/7 и удобная внутренняя инфраструктура делают Olympic Residence одним из самых привлекательных и престижных адресов для жизни в Баку.
Выгодные условия покупки
Стать владельцем премиальной недвижимости можно на эксклюзивных условиях: первоначальный взнос всего 20% и беспроцентная рассрочка на срок до 48 месяцев. При полной оплате предоставляется скидка в размере 10%.
Сделайте первый шаг к новой жизни на территории побед! Приглашаем вас посетить наш офис продаж и вживую оценить все преимущества комплекса.
- Телефон: *2060
- Веб-сайт: olympicresidence.az
- Адрес: Проспект Гейдара Алиева, 117, Olympic Residence (Atletlər kəndi).