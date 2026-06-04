В Пентагоне вынуждены отменять учения

Вооруженные силы США вынуждены сокращать или вовсе отменять часть учений личного состава из-за резкого роста цен на топливо, вызванного конфликтом с Ираном. Об этом сообщил телеканал АВС со ссылкой на источники в ведомстве.

По его информации, Пентагон является главным потребителем топлива среди всех федеральных ведомств, ежегодно закупая более 1 млрд литров дизеля и 10 млрд литров авиационного полива начиная с 2021 года. При этом средняя цена на все виды топлива с октября 2025 года по апрель 2026 года выросла почти на 27%. В связи с этим незапланированные затраты ведомства только на обеспечение заправки самолетов, танков и другой техники превысят как минимум $1 млрд.

Пентагон также зависит от роста цен топлива для гражданских лиц, что приводит к увеличению цен на авиабилеты и бензин для личных автомобилей, так как ведомство обычно компенсирует военнослужащим расходы на дорогу к месту службы или проведения учений. Кроме того, из-за ситуации с ценой на топливо некоторые подразделения с апреля резко сократили либо вовсе отменили поездки на учения.