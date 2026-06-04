Призрак «Иттихата» бродит по коридорам Анкары

После того как суд Анкары аннулировал результаты прошедшего в 2023 году съезда оппозиционной Республиканской народной партии (РНП), в турецком обществе вновь разгорелись продолжающиеся десятилетиями споры о «глубинном государстве». Обсуждения начались с выступления 22 мая смещенного решением суда с поста председателя РНП Озгюра Озеля, которого суд признал избранным незаконно. Сам политик заявил, что после своего избрания на съезде 2023 года некоторые должностные лица спрашивали его, «получил ли он разрешения от государства». Дискуссии еще больше накалились после заявлений депутата Бюлентa Кушоглу, одного из «тяжеловесов» РНП. Утверждая, что решение по 38‑му съезду РНП было принято «государственным разумом», Кушоглу отметил, что понятие «государственный разум» всегда играло важную роль в Турции, начиная с османского периода. По мнению депутата, «государственный разум» находится внутри бюрократии, и имена этих людей никогда не озвучиваются. По его словам, «государственный разум» охватывает главным образом сферы безопасности и финансов и обладает серьезной информацией.

Заявления парламентария подверглись критике как со стороны оппозиционных, так и провластных СМИ. Колумнист газеты Hürriyet Ахмет Хакан назвал слова Кушоглу «чепухой» и «тезисом, который невозможно доказать». По мнению экспертов, выражение «глубинное государство» — это понятие, которое турки подарили мировой политике. Американский исследователь Стивен Кук, много лет проживший в Анкаре и глубоко изучавший турецкую политическую систему, в своей статье «Мираж глубинного государства в Турции», опубликованной в 2017 году на сайте Совета по международным отношениям в Нью‑Йорке, сравнивал «глубинное государство» с «темной материей»: тем, о чем все охотно говорят, но никто конкретно не видел. По его мнению, в таких странах, как Турция, Египет и Пакистан, широко распространена вера в существование «глубинного государства», но на самом деле никто не знает, что это такое. Некоторые западные источники объясняют термин «глубинное государство» латинским выражением времен Римской империи imperium in imperio — «государство в государстве», хотя признают, что современное содержание этого понятия принадлежит именно Турции. Однако, по мнению ряда историков, турецкое понимание «глубинного государства» гораздо ближе к бюрократической олигархии, существовавшей еще в Древнем Египте, Китае и других цивилизациях. Легендарный турецкий политик Сулейман Демирель в 2008 году, отвечая на настойчивые вопросы журналистов, сказал: «Глубинное государство — это армия». «Армия, создавшая республику, всегда боится ее распада», — заявил Демирель, которого самого дважды свергали путем военных переворотов. Согласно некоторым утверждениям, «глубинное государство» — это структура, действующая за кулисами как своего рода «теневое правительство», состоящее из военных, разведчиков, полиции, ученых, журналистов, политиков и даже организованной преступности.

Считается, что эта коалиция сил работает вместе для защиты республиканской системы, созданной Мустафой Кемалем в 1923 году. Однако, по мемуарам турецкого губернатора в отставке Догана Пазарджиклы, «глубинное государство» — это «дух», обеспечивающий непрерывность государства при любых обстоятельствах. Это не мираж, а программное обеспечение, управляющее государственным аппаратом, и при необходимости оно не стесняется добиваться результатов, даже игнорируя законы. Некоторые турецкие историки настаивают, что понятие «глубинного государства» существовало еще в Османской империи. Однако считается, что впервые оно сменило форму во второй половине XIX века, когда националистические восстания на Балканах и в Аравии поставили под угрозу целостность государства. Это было связано с превращением базировавшегося во Франции движения младотурок в Комитет единения и прогресса («Иттихат ве Терекки») и свержением султана Абдулхамида II. Основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк также был активным членом «Иттихат ве Терекки» на раннем этапе, но позже, придерживаясь принципа «армия не должна вмешиваться в политику», покинул организацию. Тем не менее считается, что трое основателей республики — Февзи Чакмак, Исмет Иненю и Джелал Баяр — оставались сторонниками «Иттихат ве Терекки». По мнению некоторых историков, именно эта «тройка» унаследовала «глубинное государство» от младотурок. По словам исследователей, «глубинное государство» вновь сменило форму в 1950 году, когда Турция вступила в НАТО, и с тех пор этот термин стал все чаще звучать в обществе. Период холодной войны и влияние США на Турцию были значительными: за это время три избранных правительства были свергнуты в результате военных переворотов. По утверждению исследователей, после распада СССР в 1991 году «натовское глубинное государство», утратившее свое предназначение, пыталось продлить существование за счет Рабочей партии Курдистана.