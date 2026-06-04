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Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры

Мирзоян: На ваших глазах я подписал соглашение по TRIPP

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Армянская сторона подписала рамочное соглашение, которое может стать основой для начала работ по запуску «Маршрута Трампа» (TRIPP) после прохождения необходимых внутригосударственных процедур и ратификации документа. Об этом сообщил глава МИД Армении Арарат Мирзоян. Он отметил, что на этом документе уже стоит подпись госсекретаря США Марко Рубио.

«На ваших глазах я подписал рамочное соглашение. Оно было парафировано во время визита госсекретаря США Марко Рубио. Он уже поставил свою подпись под документом. Таким образом, договор готов к ратификации», – заявил Мирзоян в прямом эфире в соцсети.

Министр не уточнил сроки возможной ратификации документа, а также конкретные этапы реализации проекта после вступления соглашения в силу.

Отметим, что 26 мая в ходе краткосрочного визита госсекретаря США Марко Рубио в Ереван Армения и США парафировали рамочное соглашение о стратегическом партнерстве в рамках проекта TRIPP («Путь Трампа во имя международного процветания») и Устав всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран.

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