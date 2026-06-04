У дашнаков обыски

Обыски проводятся в офисе и домах членов партии «Дашнакцутюн» в Гюмри, сообщил в соцсети кандидат в депутаты от блока «Армения», представитель верховного органа АРФД Ишхан Сагателян.

По его утверждению, действия властей в Армении якобы направлены на то, чтобы «повлиять на волю избирателей и результаты выборов».

Ранее Сагателян сообщал, что Антикоррупционный комитет провел обыски в предвыборных штабах блока «Армения», а также в квартире председателя верховного органа АРФ «Дашнакцутюн» Армении, депутата Ашота Симоняна.