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Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры
Новость дня
Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры

Москва требует от Еревана референдума

обновлено 12:45
12:45 1545

Еревану «лучше в короткие сроки провести референдум и определиться, хотят ли они оставаться в ЕАЭС», заявил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.

«В Армении лучше, возможно, в короткие сроки провести референдум и определиться, хотят ли они оставаться в Евразийском экономическом союзе или хотят присоединиться к Европейскому союзу», — сказал Оверчук.

*** 12:08 

Принятые Россией меры в отношении ограничения ввоза продукции из Армении — это нормальный процесс: новую продукцию нужно проверить. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук на полях ПМЭФ (Петербугского международного экономического форума).

«Мы вообще не вводим никаких ограничений для армянского импорта. Идет обычная, нормальная работа, связанная с тем, что сейчас новый урожай пошел, новая продукция пошла, естественно, что-то появляется в ходе работы. Это всегда возникает периодически. У нас идет обычная работа», — сказал российский вице-премьер.

По его словам, новый урожай проверяется в том числе на предмет угроз для потребителя.

«Мы должны защищать своих потребителей в России, пошел новый урожай, нужно посмотреть, что везут к нам - есть там какие-то вредители, болезни, что может создавать угрозу и для потребителя, и для нашего производства. Очевидно, что-то нашли», — отметил вице-премьер.

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