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Будет новый мост

Ульвия Худиева
12:09 1178

На 55-м километре автомобильной дороги Баку – Алят – Газах – государственная граница с Грузией, на участке, проходящем через территорию поселка Гобустан, демонтирован аварийный мост, началось строительство нового однопролетного моста, сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

В настоящее время завершились работы по установке свай, ведутся работы для строительства опор нового моста.

Примерно месяц назад на этом участке произошел провал грунта, в который угодил грузовой автомобиль. Водитель не пострадал, однако транспортному средству был причинен ущерб.

Мост был построен в 1980-х годах. На 3-м пролете трехпролетного моста произошло обрушение пролетной балки. По результатам предварительной технической оценки было установлено, что мост больше не пригоден для дальнейшей эксплуатации.

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