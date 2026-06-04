Новые требования для мопедистов

В Азербайджане в связи с исполнением Закона номер 307-VIIQD от 9 декабря 2025 года о внесении изменений в Закон «О дорожном движении» вносятся изменения в некоторые другие законы. Этот вопрос был вынесен на сегодняшнее обсуждение на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Отмечалось, что в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения, предотвращения возможных дорожно-транспортных происшествий с участием мопедов и создания регулирования в этой сфере данным законом предусматриваются государственная регистрация мопедов в соответствующем органе исполнительной власти с постановкой на учет и выдача им на этой основе государственных регистрационных знаков, а также управление мопедами на основании водительского удостоверения. Тем самым ряд обязанностей, предусмотренных для водителей транспортных средств, будет распространен и на водителей мопедов. Таким образом, для управления мопедом требуются водительское удостоверение категории «A1», свидетельство о регистрации транспортного средства и государственный регистрационный знак.

Исходя из упомянутого закона, предлагаемое изменение в рамках адаптации предусматривает регулирование ставок государственной пошлины за прохождение мопедами технического осмотра, их государственную регистрацию, прием экзаменов для выдачи водительского удостоверения, выдачу или замену водительского удостоверения и выдачу государственных регистрационных знаков в размере действующих государственных пошлин, а также обязательное страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в связи с использованием зарегистрированных мопедов.

Мопед – это двух- или трехколесное транспортное средство, приводимое в движение двигателем с рабочим объемом не более 50 кубических сантиметров или электродвигателем (за исключением малых электрических транспортных средств), имеющее максимальную конструктивную скорость не более 50 километров в час.