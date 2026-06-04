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Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры
Новость дня
Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры

Золото подскочило

12:25 619

Стоимость тройской унции золота на нью-йоркской товарной бирже COMEX повысилась на 32,9 доллара и составила 4 499,8 доллара.

Серебро подешевело на 0,19 доллара – до 73,5 доллара за тройскую унцию.

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Как азербайджанец Ахмед за секунду получил 22 миллиарда долларов…
Как азербайджанец Ахмед за секунду получил 22 миллиарда долларов… шокирующая история
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Россия бьет по Херсону и Харькову: есть погибшие, десятки раненых
Россия бьет по Херсону и Харькову: есть погибшие, десятки раненых
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