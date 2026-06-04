Золото подскочило

Стоимость тройской унции золота на нью-йоркской товарной бирже COMEX повысилась на 32,9 доллара и составила 4 499,8 доллара.
Серебро подешевело на 0,19 доллара – до 73,5 доллара за тройскую унцию.
Стоимость тройской унции золота на нью-йоркской товарной бирже COMEX повысилась на 32,9 доллара и составила 4 499,8 доллара.
Серебро подешевело на 0,19 доллара – до 73,5 доллара за тройскую унцию.
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