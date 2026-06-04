Оппозиция объединилась с правящей партией и показала президенту красную карточку

Как сообщалось ранее, накануне Палата представителей США приняла проект резолюции, фактически запрещающий президенту Дональду Трампу продолжать войну на Ближнем Востоке. Впервые республиканцам в Палате представителей не удалось заблокировать попытку остановить войну с Ираном, что является очередным признаком того, что члены собственной партии президента готовы противостоять ему по ключевым аспектам его программы. Голосование завершилось со счетом 215 против 208, при этом республиканцы Томас Масси, Брайан Фицпатрик, Том Барретт и Уоррен Дэвидсон поддержали резолюцию. Ранее демократы в обеих палатах Конгресса вносили резолюции, запрещающие президенту продолжать войну на Ближнем Востоке без разрешения законодательного органа, но правящее большинство проголосовало против этих резолюций. Теперь же, впервые, четыре конгрессмена от партии Трампа встали на сторону оппозиции, и в результате Конгресс показал ему красную карточку.

Американские СМИ пишут, что это голосование еще больше затрудняет реализацию политических приоритетов Белого дома в последние недели после того, как Республиканская партия сорвала ряд планов Трампа. Сенаторы-республиканцы, которые уже помогли противостоять Трампу в вопросе войны с Ираном на предварительном голосовании, также отклонили предложение президента о выделении миллиарда долларов на поддержку его проекта по строительству бального зала и создание фонда Министерства юстиции для компенсации союзникам президента, которые, по его утверждению, были несправедливо привлечены к ответственности. Эти шаги — в условиях, когда демократы используют резкий рост цен на бензин и войну для продвижения вперед в преддверии промежуточных выборов — указывают на растущую напряженность между Белым домом и республиканцами в Конгрессе. Тот факт, что несколько конгрессменов-республиканцев вчера встали на сторону оппозиции на голосовании, также имеет важное значение, поскольку Трамп атакует республиканцев, которые осмеливаются критиковать его, и выбивает их из праймериз накануне всеобщих осенних выборов. Недавно президент поддержал на предварительных выборах кандидатов, которые выбили из Республиканской партии таких видных деятелей, как сенаторы Джон Корнин (республиканец от Техаса), Билл Кэссиди (республиканец от Луизианы) и либертарианец, член Палаты представителей Том Мэсси (республиканец от Кентукки).

Потому республиканцы проявляют осторожность в отношениях с Трампом. Неудивительно, что Томас Мэсси был одним из тех, кто проголосовал на вчерашнем голосовании за резолюцию, ограничивающую военные полномочия Трампа. Он давно критикует продолжающуюся войну Трампа с Ираном. Эта критика стоила конгрессмену победы на праймериз, а срок его полномочий истекает через несколько месяцев. После голосования Мэсси сказал: «Люди устали от этого. Они устали от бензина по 5 долларов за галлон и дизельного топлива по 6 долларов за галлон, а также от удобрений, которые мы не можем себе позволить использовать на наших полях в Кентукки». Он сказал, что голосование по вопросу о военных полномочиях «посылает хороший сигнал о том, что Палата представителей, которая представляет народ, устала от этой войны». Возможно, конгрессмену Мэсси нечего терять, но другие республиканцы, проголосовавшие за резолюцию демократов, тем самым рискуя своими собственными мандатами, демонстрируют, что поддержка политики Трампа внутри его партии ослабевает. «Я думаю, что люди, безусловно, разочарованы», — сказал конгрессмен Том Барретт, отвечая на вопрос о боли, которую испытывают его избиратели из-за войны.