Моджтаба Хаменеи обратился к иранцам

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Соединенные Штаты и то, что он назвал глобальным империализмом, выступают против «самобытной и непоколебимой идентичности» Ирана, представив конфликт с Вашингтоном как противостояние по поводу природы иранской нации, а не только как военные или дипломатические споры.

«Система господства, возглавляемая Америкой, имеет проблемы с этой страной (Ираном – ред.) и ее самобытной и непоколебимой идентичностью», — говорится в послании, зачитанном от имени Хаменеи по случаю годовщины смерти основателя исламской республики Рухоллы Хомейни.

Моджтаба Хаменеи заявил, что Соединенные Штаты и Израиль не могут смириться с существованием сильного и независимого Ирана.

Хаменеи заявил, что враг потерпел поражение от иранских вооруженных сил, а также пережил то, что он назвал «значительным и глубоким унижением» на улицах.

Он заявил, что теперь противник сосредоточил свою «гибридную войну» на двух целях: подрыве общественного доверия и создании просчетов среди чиновников.

Верховный лидер заявил, что главными инструментами этих усилий являются посев «сомнений, отчаяния, страха, подозрительности и разобщенности», и призвал чиновников и общественность ответить единством, ясностью и взаимным доверием.

Он также предупредил чиновников, что любые действия, вызывающие общественное недовольство или недоверие, будут равносильны пособничеству врагу.

«Любые действия, вызывающие пессимизм и разочарование среди народа, являются формой помощи врагу нашей страны и ее народа», — заявил Хаменеи.

Он охарактеризовал нынешний момент как новую возможность продвигать то, что он назвал школой Рухоллы Хомейни и его убитого отца, которого он назвал победителем.

Наряду с этим член Совета по определению политической целесообразности Ирана Мохаммадреза Бахонар предостерег политическую элиту Ирана от разногласий по поводу переговоров с США.

По его словам, попытки разделить сторонников и противников переговоров с США — это тактика «пятой колонны».

Ссылаясь на послужной список должностных лиц исламской республики, Мохаммадреза Бахонар заявил, что объявление некоторых из них предателями или шпионами поставит под сомнение государственное управление страны.

Он сказал, что политические ярлыки, такие как «реформист» и «принципиалист», теряют смысл в условиях войны, добавив, что «цель врага состоит в том, чтобы посеять раздор».

Между тем иранский парламентарий Фарид Мусави резко раскритиковал членов парламента, придерживающихся жесткой линии, за то, что он назвал недавними обвинениями в адрес президента Масуда Пезешкиана.

«Эти законодатели – люди, чья идентичность основана на политических скандалах и безосновательных высказываниях», – сказал Мусави.

Он заявил, что переговоры с США ведутся «для закрепления уже достигнутых успехов», и выразил надежду, что переговорной команде удастся обеспечить интересы Ирана.