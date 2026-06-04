В Европе предугадали, когда Россия может напасть

Россия может попытаться использовать «окно возможностей» к концу 2028 года для вторжения в страны Балтии, предупредил начальник Генерального штаба Латвии генерал Каспарс Пуданс.

В интервью Financial Times он заявил, что Россия имеет преимущество перед странами НАТО. Оно заключается не в обладании лучшими технологиями, а в ее способности производить дроны в больших масштабах и быстро адаптировать их к условиям войны.

Латвийский генерал предупредил, что Россия может воспользоваться медленными темпами европейского перевооружения, поскольку большинство программ модернизации армии, как ожидается, не начнет действовать до 2029 года.

«Если бы я был в Кремле, я бы сказал: если мы что-то и будем делать, то нужно сделать это к концу 2028 года», – сказал Пуданс.

Другие чиновники в регионе начали беспокоиться о возможности нападения России быстрее, чем предполагалось ранее, для проверки силы стран Балтии или других прифронтовых стран НАТО.

Пуданс подчеркнул, что в настоящее время у России нет сил для крупномасштабного вторжения.