USD 1.7000
EUR 1.9737
RUB 2.3076
Подписаться на уведомления
Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры
Новость дня
Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры

Помощник Путина: Прежнего мира не будет

13:01 865

России не стоит ждать отмены санкций, заявил на Петербургском экономическом форуме помощник президента России Максим Орешкин.

По его мнению, РФ пора менять парадигму своих ответов на санкции — и переходить от оборонительной тактики к опережающей.

«Надо отходить уже от этой исключительно оборонительной модели. На самом деле мы уже во многом от этого отошли, надо отходить все больше и больше. Надо не ждать, что что-то вернется старое, что отменятся санкции западных стран. Изменения, которые происходят, носят фундаментальный глобальный характер. <…> И поэтому не надо ждать, что что-то изменится, что что-то вернется. Не вернется и не изменится», — сказал Орешкин.

«Мир, который был раньше, не вернется. Необходимо активно развиваться на внутренней площадке», — добавил он.

Накануне советник главы «Роснефти» Андрей Безруков заявил на ПМЭФ, что Россия будет воевать следующие «пару десятилетий», а в стране появятся два «воюющих» поколения.

Америка больше не хочет войны с Ираном
Америка больше не хочет войны с Ираном обновлено 13:24
13:24 2520
В России все чаще говорят о завершении войны
В России все чаще говорят о завершении войны
13:18 475
Помощник Путина: Прежнего мира не будет
Помощник Путина: Прежнего мира не будет
13:01 866
Москва требует от Еревана референдума
Москва требует от Еревана референдума обновлено 12:45
12:45 1556
Моджтаба Хаменеи обратился к иранцам
Моджтаба Хаменеи обратился к иранцам
12:45 1031
Мирзоян: На ваших глазах я подписал соглашение по TRIPP
Мирзоян: На ваших глазах я подписал соглашение по TRIPP ВИДЕО
11:50 1592
Как азербайджанец Ахмед за секунду получил 22 миллиарда долларов…
Как азербайджанец Ахмед за секунду получил 22 миллиарда долларов… шокирующая история
07:57 6188
Россия бьет по Херсону и Харькову: есть погибшие, десятки раненых
Россия бьет по Херсону и Харькову: есть погибшие, десятки раненых
11:24 916
Граждане на приеме у омбудсмена Сабины Алиевой
Граждане на приеме у омбудсмена Сабины Алиевой ФОТО
11:12 543
Зерно и удобрения – в Армению через Азербайджан
Зерно и удобрения – в Армению через Азербайджан
10:47 885
Снимут ли с кемалистов депутатскую неприкосновенность?
Снимут ли с кемалистов депутатскую неприкосновенность?
10:43 788

ЭТО ВАЖНО

Америка больше не хочет войны с Ираном
Америка больше не хочет войны с Ираном обновлено 13:24
13:24 2520
В России все чаще говорят о завершении войны
В России все чаще говорят о завершении войны
13:18 475
Помощник Путина: Прежнего мира не будет
Помощник Путина: Прежнего мира не будет
13:01 866
Москва требует от Еревана референдума
Москва требует от Еревана референдума обновлено 12:45
12:45 1556
Моджтаба Хаменеи обратился к иранцам
Моджтаба Хаменеи обратился к иранцам
12:45 1031
Мирзоян: На ваших глазах я подписал соглашение по TRIPP
Мирзоян: На ваших глазах я подписал соглашение по TRIPP ВИДЕО
11:50 1592
Как азербайджанец Ахмед за секунду получил 22 миллиарда долларов…
Как азербайджанец Ахмед за секунду получил 22 миллиарда долларов… шокирующая история
07:57 6188
Россия бьет по Херсону и Харькову: есть погибшие, десятки раненых
Россия бьет по Херсону и Харькову: есть погибшие, десятки раненых
11:24 916
Граждане на приеме у омбудсмена Сабины Алиевой
Граждане на приеме у омбудсмена Сабины Алиевой ФОТО
11:12 543
Зерно и удобрения – в Армению через Азербайджан
Зерно и удобрения – в Армению через Азербайджан
10:47 885
Снимут ли с кемалистов депутатскую неприкосновенность?
Снимут ли с кемалистов депутатскую неприкосновенность?
10:43 788
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться