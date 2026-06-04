«И деньги потеряете, и под следствие попадете»

Как свидетельствует судебная практика, есть случаи, когда граждане передают кому-либо денежные средства или иное имущество с целью достижения определенного незаконного результата. Если же обещания не выполняются, в судах гражданской юрисдикции обычно предъявляются иски о возврате переданных денег. Но вернуть эти средства в судебном порядке не представляется возможным, заявили в Верховном суде Азербайджана.

«При правовой оценке любого искового требования в гражданском судопроизводстве первым шагом является поиск законного основания, соответствующего требованию истца. В гражданском праве для удовлетворения любого денежного требования оно должно вытекать из договора, причинения вреда, неосновательного обогащения или иных оснований, предусмотренных законом. Денежные средства, переданные в незаконных целях, не опираются ни на одно законное основание. Правовая система защищает исключительно законные отношения. Если деньги были переданы в противоправных целях, данные правоотношения более не признаются гражданско-правовыми отношениями, защищаемыми законом», - указывается в сообщении Верховного суда.

Отмечается, что по делам данной категории суды в первую очередь исследуют вопрос, с какой целью были переданы денежные средства: «Поскольку для использования правовой защиты сами отношения изначально должны основываться на законных и легитимных началах. Если будет установлено, что стороны действовали с намерением достичь противоправного результата, иск в таком случае удовлетворению не подлежит. Также в подобных ситуациях граждане рискуют не только потерять свои деньги, но и столкнуться с дополнительными негативными правовыми последствиями. При обнаружении в материалах дела признаков правонарушения суды могут вынести частное определение и направить материалы в органы прокуратуры для дачи процессуальной оценки».

Гражданам рекомендуется «во избежание подобных рисков строить свои правовые отношения исключительно на законных и легитимных основаниях и воздерживаться от незаконных сделок».