Мамедова назначили на высокую должность в Украине

Офицер 59-й штурмовой бригады имени Якова Гандзюка Гюндуз Мамедов, ранее курировавший расследование международных преступлений в Офисе генпрокурора, назначен заместителем начальника Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины. Соответствующее решение принял министр обороны Украины Михаил Федоров, сообщают украинские СМИ.
На новой должности Мамедов возглавит новое Управление документирования нарушений права вооруженных конфликтов — структуру, которая будет отвечать за фиксацию и сохранение информации о военных преступлениях непосредственно в зоне боевых действий.
Ранее Гюндуз Мамедов был заместителем генерального прокурора Украины.