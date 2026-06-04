Мамедова назначили на высокую должность в Украине

На новой должности Мамедов возглавит новое Управление документирования нарушений права вооруженных конфликтов — структуру, которая будет отвечать за фиксацию и сохранение информации о военных преступлениях непосредственно в зоне боевых действий.

Ранее Гюндуз Мамедов был заместителем генерального прокурора Украины.