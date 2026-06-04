Ядерного оружия много не бывает

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил новый завод по производству ядерных материалов, который был недавно введен в эксплуатацию.

Государственное агентство Северной Кореи Korean Central News Agency (KCNA) сообщило, что Ким Чен Ын и сопровождавшие его высокопоставленные чиновники, ознакомились с работой предприятия и определили порядок приоритетов для реализации амбициозного плана по наращиванию в «геометрической прогрессии» ядерных сил страны.

Обнародование информации о новом заводе последовало за неоднократными обещаниями Пхеньяна расширять ядерную программу КНДР, чтобы противостоять, как он выражается, «нарастающим военным угрозам со стороны возглавляемых США сил».

По данным СМИ, на объекте используется «более совершенная технология». Не уточняется, где именно расположен завод и когда он был запущен.

Ким Чен Ын заявил, что за пятилетний период удалось удвоить мощности по производству материалов, пригодных для создания ядерного оружия.

Отметим, что по оценкам международных организаций, таких как Nuclear Weapons Ban Monitor, у Пхеньяна может быть от 50 до 100 действующих ядерных боеголовок.