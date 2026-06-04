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Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры
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Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры

Европа объявила войну баклану. А что делать Азербайджану?

Джейхун Наджафов, собкор
13:57 2992

Десять стран Евросоюза приняли решение организовать отстрел водоплавающей рыбоядной птицы — баклана — независимо от охотничьего сезона.

Правительства Эстонии, Швеции, Финляндии, Латвии, Литвы, Словакии, Хорватии, Польши, Чехии и Румынии планируют резко сократить популяцию баклана в масштабах Евросоюза, упрощая процедуру его отстрела, и тем самым восстановить рыбные ресурсы Европы. Ряд стран, такие как Эстония и Латвия, уже применяют контролируемый отстрел и разорение гнезд, а также призывают к более масштабным мерам по всему ЕС.

Десять стран Евросоюза приняли решение организовать отстрел водоплавающей рыбоядной птицы — баклана — независимо от охотничьего сезона

Министры рыбной отрасли этих стран считают, что баклан, способный каждый день съедать до одного килограмма рыбы, привел к истощению запасов пресноводной рыбы, опустошению прудов для аквакультуры и значительному сокращению рыбных ресурсов Балтийского моря. По оценкам отрасли, ущерб европейскому рыболовству и аквакультуре составляет более 350 миллионов евро в год. Министр сельского хозяйства Эстонии Хендрик Йоханнес Террас отметил Politico, что бакланы съедают около 20 000 метрических тонн рыбы в год, что почти вдвое превышает улов рыбаков страны. За бакланов вступились экологи, которые отмечают, что промышленное рыболовство забирает из Балтики примерно в три раза больше рыбы, чем тюлени и бакланы вместе взятые. Бакланы обитают также в прибрежной зоне Каспия, рек и озер Азербайджана.

Известно, что рыбные ресурсы Каспийского моря столкнулись с масштабным кризисом, вызванным стремительным обмелением, глобальным изменением климата, браконьерством и интенсивным загрязнением вод. Из-за строительства плотин на впадающих в Волгу и Урал реках естественный путь на нерест для проходных видов рыб оказался заблокирован.

О прожорливости баклана в наших южных регионах ходят разного рода мифы. К примеру, рыбаки говорят, что стая бакланов может съесть целый косяк рыб. Видимо, эти мифы появились в связи с тем, что баклан, как прожорливый хищник, по физиологическим причинам отрыгивает улов или непереваренные остатки пищи. По данным Службы охраны биологического разнообразия Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, за последние 10 лет в результате биологических и экологических процессов в море и в целом из-за климатических изменений наблюдается резкое снижение количества выловленной рыбы. Причиной этому являются как антропогенные, так и естественные климатические факторы. Может ли отстрел баклана в какой-то мере способствовать восстановлению рыбных ресурсов Каспия?

Может ли отстрел баклана в какой-то мере способствовать восстановлению рыбных ресурсов Каспия?

Отвечая на этот вопрос haqqin.az, глава Орнитологического общества Азербайджана – профессор Эльчин Султанов заявил, что численность бакланов не является фактором истощения популяции рыб на Каспии. «Бакланы, или по-азербайджански qarabataq quşu, — одна из древних и удивительно успешных групп хищных птиц в природе. Это чисто рыбоядная птица, которая в день может съедать количество рыбы, почти равное ее собственному весу. Такая прожорливость связана с тем, что рыба на 80%, как почти все живое, состоит из воды. Количество белка и других питательных веществ, что получает птица вместе с рыбой, составляет только 1/5 от того, что она съедает. Остальное — просто вода. Если бы баклан, как и другие птицы, ел зерна, более сухую пищу, то, конечно, меньше съедал бы пищи. Причем баклан ест не очень крупную рыбу, низкой жирности и калорийности. Эта птица исключительно адаптивна, приспосабливается к любым условиям», — говорит Султанов.

Профессор связывает решение европейцев начать войну с бакланом с тем, что в Европе обитает крупный вид этой птицы, которая весит более двух килограммов и потребляет много рыбы: «У нас тоже встречается этот вид баклана, которого браконьеры отстреливают и продают не разбирающимся в видах диких птиц людям под видом черного гуся. А баклан — несъедобная, сильно пахнущая рыбой птица».

Специалист считает, что идея восстановить популяцию рыб отстрелом баклана провальная: «Страны Европы канализировали свои реки. То есть европейцы реки выпрямили, очистили от камней, свалившихся деревьев и прочего. Протекающие по Европе реки выглядят как широкие, ровные, прямые каналы. Из-за того, что воды этих рек очищены от камней, валунов, веток и прочего, охотящимся хищным птицам очень хорошо видна рыба, которой негде спрятаться. Бакланы, пролетая над рекой, быстро находят и съедают рыбу. А в наших пресных водоемах есть камни, коряги, и у рыбы есть возможность спрятаться от хищных птиц. Сейчас европейцы задумались, как вернуть свои реки в естественное состояние. Тогда живая природа, в том числе рыбные ресурсы, в них будет более сохранной».

К нашему счастью, говорит профессор Султанов, «большой баклан в Азербайджане только зимует. В зимнее время хищные птицы почти не ловят рыбу, потому что в этот период рыба уходит вглубь водоемов, где пережидает зиму в состоянии анабиоза. Весной большой баклан улетает в северные страны, где у них места гнездования. В Азербайджане в основном обитает малый баклан, который величиной с лысуху, по-азербайджански — кашкалдака».

Профессор Султанов успокоил: значимого ущерба рыбным ресурсам Азербайджана баклан не наносит

«У малого баклана немного мест гнездования, практически все они на заброшенных нефтяных платформах. На одной неиспользуемой платформе можно встретить до ста гнезд этой птицы. Она не вьет гнезда на земле и скалах, ей нужны деревья, и платформы играют роль деревьев. Так вот, сколь-нибудь значимого ущерба рыбным ресурсам Азербайджана баклан не наносит. Малый баклан не поедает осетровых, кутума, а только мелкую рыбешку, которая в изобилии в море. Согласно законодательству, охота на баклана в Азербайджане запрещена. Есть конкретный список разрешенных к охоте птиц, в котором баклан не упомянут. Немотивированный отстрел бакланов приведет к потере этого вида в стране и обеднению нашей экосистемы. Бакланы играют роль санитаров моря и выполняют другие полезные функции. Мы не знаем, как может повлиять на компоненты нашей экосистемы резкое уменьшение популяции бакланов.

К примеру, может быстро размножиться какая-то сорная рыба, которая захватит водоемы. Такие виды рыб невероятно живучи, неприхотливы и могут вытеснять ценные породы рыб. Или будут массовые вспышки инфекционных или паразитарных заболеваний среди рыб. В природе всегда опасно нарушать баланс. Когда истребляли волков и хищных птиц, в результате появлялись болезни среди других видов, снижалось количество охотничьих представителей фауны. В экосистеме каждый вид занимает свою уникальную нишу. Уничтожение или значительное сокращение численности одного из них может привести к непредсказуемым последствиям, которые в конечном итоге отразятся и на человеке. Бакланы являются природными регуляторами численности мелкой рыбы, способствуют поддержанию баланса и здорового состояния водных биотопов. Их роль нельзя недооценивать, особенно в условиях, когда антропогенное воздействие на природу приводит к негативным последствиям.

Малый баклан не питается ценными видами рыб на Каспии. Так что у нас нет повода объявлять войну этой птице. А восстанавливать рыбные ресурсы моря следует прекращением промышленных выбросов в море, борьбой с браконьерством и мерами по повышению уровня Каспия», — сказал профессор Султанов.

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