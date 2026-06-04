Европа объявила войну баклану. А что делать Азербайджану?

Десять стран Евросоюза приняли решение организовать отстрел водоплавающей рыбоядной птицы — баклана — независимо от охотничьего сезона. Правительства Эстонии, Швеции, Финляндии, Латвии, Литвы, Словакии, Хорватии, Польши, Чехии и Румынии планируют резко сократить популяцию баклана в масштабах Евросоюза, упрощая процедуру его отстрела, и тем самым восстановить рыбные ресурсы Европы. Ряд стран, такие как Эстония и Латвия, уже применяют контролируемый отстрел и разорение гнезд, а также призывают к более масштабным мерам по всему ЕС.

Министры рыбной отрасли этих стран считают, что баклан, способный каждый день съедать до одного килограмма рыбы, привел к истощению запасов пресноводной рыбы, опустошению прудов для аквакультуры и значительному сокращению рыбных ресурсов Балтийского моря. По оценкам отрасли, ущерб европейскому рыболовству и аквакультуре составляет более 350 миллионов евро в год. Министр сельского хозяйства Эстонии Хендрик Йоханнес Террас отметил Politico, что бакланы съедают около 20 000 метрических тонн рыбы в год, что почти вдвое превышает улов рыбаков страны. За бакланов вступились экологи, которые отмечают, что промышленное рыболовство забирает из Балтики примерно в три раза больше рыбы, чем тюлени и бакланы вместе взятые. Бакланы обитают также в прибрежной зоне Каспия, рек и озер Азербайджана. Известно, что рыбные ресурсы Каспийского моря столкнулись с масштабным кризисом, вызванным стремительным обмелением, глобальным изменением климата, браконьерством и интенсивным загрязнением вод. Из-за строительства плотин на впадающих в Волгу и Урал реках естественный путь на нерест для проходных видов рыб оказался заблокирован. О прожорливости баклана в наших южных регионах ходят разного рода мифы. К примеру, рыбаки говорят, что стая бакланов может съесть целый косяк рыб. Видимо, эти мифы появились в связи с тем, что баклан, как прожорливый хищник, по физиологическим причинам отрыгивает улов или непереваренные остатки пищи. По данным Службы охраны биологического разнообразия Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, за последние 10 лет в результате биологических и экологических процессов в море и в целом из-за климатических изменений наблюдается резкое снижение количества выловленной рыбы. Причиной этому являются как антропогенные, так и естественные климатические факторы. Может ли отстрел баклана в какой-то мере способствовать восстановлению рыбных ресурсов Каспия?

Отвечая на этот вопрос haqqin.az, глава Орнитологического общества Азербайджана – профессор Эльчин Султанов заявил, что численность бакланов не является фактором истощения популяции рыб на Каспии. «Бакланы, или по-азербайджански qarabataq quşu, — одна из древних и удивительно успешных групп хищных птиц в природе. Это чисто рыбоядная птица, которая в день может съедать количество рыбы, почти равное ее собственному весу. Такая прожорливость связана с тем, что рыба на 80%, как почти все живое, состоит из воды. Количество белка и других питательных веществ, что получает птица вместе с рыбой, составляет только 1/5 от того, что она съедает. Остальное — просто вода. Если бы баклан, как и другие птицы, ел зерна, более сухую пищу, то, конечно, меньше съедал бы пищи. Причем баклан ест не очень крупную рыбу, низкой жирности и калорийности. Эта птица исключительно адаптивна, приспосабливается к любым условиям», — говорит Султанов. Профессор связывает решение европейцев начать войну с бакланом с тем, что в Европе обитает крупный вид этой птицы, которая весит более двух килограммов и потребляет много рыбы: «У нас тоже встречается этот вид баклана, которого браконьеры отстреливают и продают не разбирающимся в видах диких птиц людям под видом черного гуся. А баклан — несъедобная, сильно пахнущая рыбой птица». Специалист считает, что идея восстановить популяцию рыб отстрелом баклана провальная: «Страны Европы канализировали свои реки. То есть европейцы реки выпрямили, очистили от камней, свалившихся деревьев и прочего. Протекающие по Европе реки выглядят как широкие, ровные, прямые каналы. Из-за того, что воды этих рек очищены от камней, валунов, веток и прочего, охотящимся хищным птицам очень хорошо видна рыба, которой негде спрятаться. Бакланы, пролетая над рекой, быстро находят и съедают рыбу. А в наших пресных водоемах есть камни, коряги, и у рыбы есть возможность спрятаться от хищных птиц. Сейчас европейцы задумались, как вернуть свои реки в естественное состояние. Тогда живая природа, в том числе рыбные ресурсы, в них будет более сохранной». К нашему счастью, говорит профессор Султанов, «большой баклан в Азербайджане только зимует. В зимнее время хищные птицы почти не ловят рыбу, потому что в этот период рыба уходит вглубь водоемов, где пережидает зиму в состоянии анабиоза. Весной большой баклан улетает в северные страны, где у них места гнездования. В Азербайджане в основном обитает малый баклан, который величиной с лысуху, по-азербайджански — кашкалдака».