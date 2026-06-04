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Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры
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Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры

Очень важные обсуждения в Азербайджанском медуниверситете

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14:08 702

В Азербайджанском медицинском университете (АМУ) в расширенном составе прошла встреча с целью предварительного обсуждения новых учебных программ по медицинским специальностям.

На встрече, состоявшейся под руководством сопредседателей Рабочей группы по «Уровню основного (базового высшего) медицинского образования и группе специальностей здравоохранения» в Комиссии, созданной Министерством науки и образования для подготовки программ высшего образования, — ректора АМУ, профессора Герая Герайбейли и сопредседателя, директора Научно-исследовательского института легочных заболеваний Ирады Ахундовой, приняли участие члены комиссии, представители рынка труда, а также студенты выпускных курсов по каждой специальности.

Коснувшись на мероприятии утверждения «Классификации специальностей по уровням бакалавриата, основного (базового высшего) медицинского образования, магистратуры и резидентуры высшего образования», ректор Герай Герайбейли внес ясность в вопросы необходимости обновления программ высшего образования и учебного процесса, в том числе совершенствования учебных планов на основе изменений, происходящих на глобальном уровне, и международного опыта, а также моменты, делающие важным адаптацию существующих программ к требованиям современного рынка труда.

Было отмечено, что основной целью применения новых программ медицинских специальностей является дальнейшее развитие навыков студентов, повышение качества образования, а также организация подготовки кадров в соответствии с требованиями системы здравоохранения и рынка труда.

Затем на встрече вниманию членов Комиссии была представлена разрабатываемая учебная программа по специальности «Питание и диетология» на ступени бакалавриата. Также состоялся широкий обмен мнениями в связи с учебными программами, представленными Бакинским медицинским колледжем № 1 и Бакинским базовым медицинским колледжем № 2.

С учетом различных мнений и предложений, озвученных во время обсуждений на встрече, было принято решение пересмотреть программы и в короткие сроки дать итоговое заключение.

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