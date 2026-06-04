Очень важные обсуждения в Азербайджанском медуниверситете

В Азербайджанском медицинском университете (АМУ) в расширенном составе прошла встреча с целью предварительного обсуждения новых учебных программ по медицинским специальностям.

На встрече, состоявшейся под руководством сопредседателей Рабочей группы по «Уровню основного (базового высшего) медицинского образования и группе специальностей здравоохранения» в Комиссии, созданной Министерством науки и образования для подготовки программ высшего образования, — ректора АМУ, профессора Герая Герайбейли и сопредседателя, директора Научно-исследовательского института легочных заболеваний Ирады Ахундовой, приняли участие члены комиссии, представители рынка труда, а также студенты выпускных курсов по каждой специальности.

Коснувшись на мероприятии утверждения «Классификации специальностей по уровням бакалавриата, основного (базового высшего) медицинского образования, магистратуры и резидентуры высшего образования», ректор Герай Герайбейли внес ясность в вопросы необходимости обновления программ высшего образования и учебного процесса, в том числе совершенствования учебных планов на основе изменений, происходящих на глобальном уровне, и международного опыта, а также моменты, делающие важным адаптацию существующих программ к требованиям современного рынка труда.

Было отмечено, что основной целью применения новых программ медицинских специальностей является дальнейшее развитие навыков студентов, повышение качества образования, а также организация подготовки кадров в соответствии с требованиями системы здравоохранения и рынка труда.