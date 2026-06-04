USD 1.7000
EUR 1.9737
RUB 2.3076
Подписаться на уведомления
Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры
Новость дня
Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры

Дед Велиева рассказал, почему его внук убил своего отца

Инара Рафикгызы
14:12 1804

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошел судебный процесс по уголовному делу 20-летнего жителя города Баку Айхана Велизаде, обвиняемого в убийстве своего отца.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Эльдара Исмаилова дал показания правопреемник потерпевшего, отец покойного и дедушка обвиняемого Умюд Велиев. В своих показаниях У.Велиев отметил, что ему очень трудно говорить об этом, так как убитый — его сын, а арестованный — внук: «Не знаю, что говорить, как говорить. Убитый — мой сын, убивший — мой внук. Мне трудно подобрать слова. Знаю только, что этот ребенок находится здесь без вины. В день происшествия меня не было дома.

О случившемся я узнал от жены моего сына Ифтихара, когда пришел домой. Мой сын был женат 20 лет. Старший ребенок в семье — Айхан. Мне бы и в голову не пришло, что когда-нибудь может произойти такое событие. Иногда бывали внутрисемейные ссоры. Айхан во время ссор не угрожал отцу смертью, вообще ничего подобного не говорил. В день происшествия во время ссоры в руках у Ифтихара был нож. Когда пришел мой внук, он увидел кровь на руке матери и подумал, что отец ударил ее ножом. Это произошло, когда он пытался отнять нож».

Дедушка, являющийся правопреемником потерпевшего, заявил, что не имеет жалоб и требований к внуку: «Я не жалуюсь на своего внука».

Бабушка А.Велизаде, Фираназ Велиева, не захотела давать показания в суде, так как ей тяжело говорить о случившемся. Она представила суду заявление о том, что не имеет жалоб на внука.

Судебный процесс продолжится 24 июня.

Напомним, инцидент произошел в декабре 2025 года в ночные часы на территории, называемой совхозом «Гюльчюлюк» (Цветоводческий совхоз) в поселке Рамана Сабунчинского района. В правоохранительные органы поступила информация о том, что 44-летний Ифтихар Велизаде был убит колюще-режущим предметом в доме, где он проживал. Велизаде задержан в качестве подозреваемого.

По факту возбуждено уголовное дело. Велизаде предъявлено обвинение по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Из Азербайджана в Армению дизель
Из Азербайджана в Армению дизель обновлено 16:20
16:20 1701
«Дело врачей»: аресты в зале суда
«Дело врачей»: аресты в зале суда
15:53 842
Европа объявила войну баклану. А что делать Азербайджану?
Европа объявила войну баклану. А что делать Азербайджану?
13:57 2998
Россия анонсирует перезапуск с Азербайджаном
Россия анонсирует перезапуск с Азербайджаном
15:38 1150
Чем дальше в лес...
Чем дальше в лес...
14:41 1176
Дела Эюбова, Дашдамирова и Усубова отправляют в суд
Дела Эюбова, Дашдамирова и Усубова отправляют в суд
14:21 1287
Дед Велиева рассказал, почему его внук убил своего отца
Дед Велиева рассказал, почему его внук убил своего отца
14:12 1805
Оппозиция объединилась с правящей партией и показала президенту красную карточку
Оппозиция объединилась с правящей партией и показала президенту красную карточку Неужели он больше не сможет вести войну?
12:30 3293
Баку: еще четыре года аномалий…
Баку: еще четыре года аномалий… Для haqqin.az комментирует Гасан Набиев
3 июня 2026, 20:35 7834
Америка больше не хочет войны с Ираном
Америка больше не хочет войны с Ираном обновлено 13:24
13:24 3616
В России все чаще говорят о завершении войны
В России все чаще говорят о завершении войны
13:18 2036

ЭТО ВАЖНО

Из Азербайджана в Армению дизель
Из Азербайджана в Армению дизель обновлено 16:20
16:20 1701
«Дело врачей»: аресты в зале суда
«Дело врачей»: аресты в зале суда
15:53 842
Европа объявила войну баклану. А что делать Азербайджану?
Европа объявила войну баклану. А что делать Азербайджану?
13:57 2998
Россия анонсирует перезапуск с Азербайджаном
Россия анонсирует перезапуск с Азербайджаном
15:38 1150
Чем дальше в лес...
Чем дальше в лес...
14:41 1176
Дела Эюбова, Дашдамирова и Усубова отправляют в суд
Дела Эюбова, Дашдамирова и Усубова отправляют в суд
14:21 1287
Дед Велиева рассказал, почему его внук убил своего отца
Дед Велиева рассказал, почему его внук убил своего отца
14:12 1805
Оппозиция объединилась с правящей партией и показала президенту красную карточку
Оппозиция объединилась с правящей партией и показала президенту красную карточку Неужели он больше не сможет вести войну?
12:30 3293
Баку: еще четыре года аномалий…
Баку: еще четыре года аномалий… Для haqqin.az комментирует Гасан Набиев
3 июня 2026, 20:35 7834
Америка больше не хочет войны с Ираном
Америка больше не хочет войны с Ираном обновлено 13:24
13:24 3616
В России все чаще говорят о завершении войны
В России все чаще говорят о завершении войны
13:18 2036
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться