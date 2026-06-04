Дед Велиева рассказал, почему его внук убил своего отца

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Эльдара Исмаилова дал показания правопреемник потерпевшего, отец покойного и дедушка обвиняемого Умюд Велиев. В своих показаниях У.Велиев отметил, что ему очень трудно говорить об этом, так как убитый — его сын, а арестованный — внук: «Не знаю, что говорить, как говорить. Убитый — мой сын, убивший — мой внук. Мне трудно подобрать слова. Знаю только, что этот ребенок находится здесь без вины. В день происшествия меня не было дома.

О случившемся я узнал от жены моего сына Ифтихара, когда пришел домой. Мой сын был женат 20 лет. Старший ребенок в семье — Айхан. Мне бы и в голову не пришло, что когда-нибудь может произойти такое событие. Иногда бывали внутрисемейные ссоры. Айхан во время ссор не угрожал отцу смертью, вообще ничего подобного не говорил. В день происшествия во время ссоры в руках у Ифтихара был нож. Когда пришел мой внук, он увидел кровь на руке матери и подумал, что отец ударил ее ножом. Это произошло, когда он пытался отнять нож».

Дедушка, являющийся правопреемником потерпевшего, заявил, что не имеет жалоб и требований к внуку: «Я не жалуюсь на своего внука».

Бабушка А.Велизаде, Фираназ Велиева, не захотела давать показания в суде, так как ей тяжело говорить о случившемся. Она представила суду заявление о том, что не имеет жалоб на внука.

Судебный процесс продолжится 24 июня.

Напомним, инцидент произошел в декабре 2025 года в ночные часы на территории, называемой совхозом «Гюльчюлюк» (Цветоводческий совхоз) в поселке Рамана Сабунчинского района. В правоохранительные органы поступила информация о том, что 44-летний Ифтихар Велизаде был убит колюще-режущим предметом в доме, где он проживал. Велизаде задержан в качестве подозреваемого.

По факту возбуждено уголовное дело. Велизаде предъявлено обвинение по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.