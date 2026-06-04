Названы победители конкурса по судебным прениям, организованного Коллегией адвокатов

Выступая на мероприятии, заместитель председателя Коллегии адвокатов Шахмар Мамедов подчеркнул, что участие студентов юридических факультетов в имитационных судебных процессах имеет особое значение с точки зрения укрепления их теоретических знаний посредством практических навыков.

В Верховном суде Азербайджана при организационной и финансовой поддержке Коллегии адвокатов состоялись финальный этап и церемония закрытия XV Национального конкурса по судебным прениям, организованного ELSA Azerbaijan.

Зампредседателя отметил, что Коллегия всегда придает особое значение инициативам, направленным на профессиональное развитие молодых людей, получающих юридическое образование, и неизменно поддерживает подобные проекты. А также реализует различные проекты, направленные на повышение уровня профессиональной подготовки студентов‑юристов, развитие их интереса к адвокатской деятельности и совершенствование юридических знаний.

Пожелав успехов всем командам, участвующим в финале, он выразил уверенность, что конкурс станет для участников важной платформой в плане получения полезного опыта и профессионального роста.

На церемонии выступил руководитель ELSA Azerbaijan Тариф Гусейнов, выразив благодарность Коллегии адвокатов за оказанную материальную и организационную поддержку в проведении конкурса. Он также выразил глубокую признательность руководству суда за предоставленную возможность провести финальный этап в Верховном суде.

Затем с приветственным словом выступила вице‑президент ELSA Azerbaijan по Сценарным судебным процессам Самая Аббасгулиева, поприветствовав участников и приглашенных гостей и поблагодарив за проявленный интерес и участие в конкурсе.