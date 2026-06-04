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Названы победители конкурса по судебным прениям, организованного Коллегией адвокатов

14:20 341

В Верховном суде Азербайджана при организационной и финансовой поддержке Коллегии адвокатов состоялись финальный этап и церемония закрытия XV Национального конкурса по судебным прениям, организованного ELSA Azerbaijan.

Выступая на мероприятии, заместитель председателя Коллегии адвокатов Шахмар Мамедов подчеркнул, что участие студентов юридических факультетов в имитационных судебных процессах имеет особое значение с точки зрения укрепления их теоретических знаний посредством практических навыков.

Зампредседателя отметил, что Коллегия всегда придает особое значение инициативам, направленным на профессиональное развитие молодых людей, получающих юридическое образование, и неизменно поддерживает подобные проекты. А также реализует различные проекты, направленные на повышение уровня профессиональной подготовки студентов‑юристов, развитие их интереса к адвокатской деятельности и совершенствование юридических знаний.

Пожелав успехов всем командам, участвующим в финале, он выразил уверенность, что конкурс станет для участников важной платформой в плане получения полезного опыта и профессионального роста.

На церемонии выступил руководитель ELSA Azerbaijan Тариф Гусейнов, выразив благодарность Коллегии адвокатов за оказанную материальную и организационную поддержку в проведении конкурса. Он также выразил глубокую признательность руководству суда за предоставленную возможность провести финальный этап в Верховном суде.

Затем с приветственным словом выступила вице‑президент ELSA Azerbaijan по Сценарным судебным процессам Самая Аббасгулиева, поприветствовав участников и приглашенных гостей и поблагодарив за проявленный интерес и участие в конкурсе.

После этого состоялся инсценированный судебный процесс. В финальном этапе в качестве судей приняли участие заместитель руководителя Аппарата Коллегии адвокатов Саттар Мамедов, а также члены Коллегии — Таир Алиев и Танрыгулу Велиев.

В инсценированном судебном процессе встретились команды Bona Fides, состоящая из студентов второго курса Бакинского государственного университета, и LawLab, представленная студентами второго курса Национальной авиационной академии. По итогам напряженных и высокопрофессиональных дебатов первое место заняли участники команды Bona Fides — Мухаммед Гасымов и Фатима Мамедли. Кроме того, Фатима Мамедли была признана «Лучшим оратором» конкурса. Второе место заняли участницы команды LawLab — Фатима Гадирова и Лейли Мамедли.

Обе команды, участвовавшие в конкурсе, были награждены денежными призами (I место — 500 AZN, II место — 250 AZN), сертификатами и кубками.

В рамках мероприятия председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров был удостоен благодарственного письма от ELSA Azerbaijan за финансовую и организационную поддержку. Письмо было передано заместителю председателя Коллегии Шахмару Мамедову руководителем ELSA Azerbaijan Тарифом Гусейновым.

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