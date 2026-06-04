Дела Эюбова, Дашдамирова и Усубова отправляют в суд

Завершилось предварительное следствие по уголовному делу лиц, обвиняемых в контрабанде сигарет на 5 миллионов манатов.

Как сообщает haqqin.az, следственные документы в отношении владельца Бакинского международного морского торгового порта в поселке Говсан Руслана Эюбова, начальника порта Рашада Дашдамирова, начальника портового пункта Главного таможенного управления на морском транспорте и энергетических ресурсов Фарида Усубова и других представлены стороне защиты для ознакомления. После завершения процесса ознакомления материалы уголовного дела будут направлены для рассмотрения в суд.

Им предъявлены обвинения по статьям 206.4 (контрабанда в крупном размере, совершенная в составе организованной группы), 213-1.2.1, 213-1.2.2, 213-1.2.3 (хранение в целях сбыта товаров в крупном размере, подлежащих маркировке акцизной маркой, без такой марки - совершенное повторно группой лиц по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

Уголовное дело расследовалось в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре. Обвиняемые были задержаны в декабре прошлого года. В отношении них Бинагадинским районным судом избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца.