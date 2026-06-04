USD 1.7000
EUR 1.9737
RUB 2.3076
Подписаться на уведомления
Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры
Новость дня
Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры

Дела Эюбова, Дашдамирова и Усубова отправляют в суд

Инара Рафикгызы
14:21 1289

Завершилось предварительное следствие по уголовному делу лиц, обвиняемых в контрабанде сигарет на 5 миллионов манатов.

Как сообщает haqqin.az, следственные документы в отношении владельца Бакинского международного морского торгового порта в поселке Говсан Руслана Эюбова, начальника порта Рашада Дашдамирова, начальника портового пункта Главного таможенного управления на морском транспорте и энергетических ресурсов Фарида Усубова и других представлены стороне защиты для ознакомления. После завершения процесса ознакомления материалы уголовного дела будут направлены для рассмотрения в суд.

Им предъявлены обвинения по статьям 206.4 (контрабанда в крупном размере, совершенная в составе организованной группы), 213-1.2.1, 213-1.2.2, 213-1.2.3 (хранение в целях сбыта товаров в крупном размере, подлежащих маркировке акцизной маркой, без такой марки - совершенное повторно группой лиц по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

Уголовное дело расследовалось в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре. Обвиняемые были задержаны в декабре прошлого года. В отношении них Бинагадинским районным судом избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

Из Азербайджана в Армению дизель
Из Азербайджана в Армению дизель обновлено 16:20
16:20 1702
«Дело врачей»: аресты в зале суда
«Дело врачей»: аресты в зале суда
15:53 848
Европа объявила войну баклану. А что делать Азербайджану?
Европа объявила войну баклану. А что делать Азербайджану?
13:57 2999
Россия анонсирует перезапуск с Азербайджаном
Россия анонсирует перезапуск с Азербайджаном
15:38 1153
Чем дальше в лес...
Чем дальше в лес...
14:41 1177
Дела Эюбова, Дашдамирова и Усубова отправляют в суд
Дела Эюбова, Дашдамирова и Усубова отправляют в суд
14:21 1290
Дед Велиева рассказал, почему его внук убил своего отца
Дед Велиева рассказал, почему его внук убил своего отца
14:12 1807
Оппозиция объединилась с правящей партией и показала президенту красную карточку
Оппозиция объединилась с правящей партией и показала президенту красную карточку Неужели он больше не сможет вести войну?
12:30 3295
Баку: еще четыре года аномалий…
Баку: еще четыре года аномалий… Для haqqin.az комментирует Гасан Набиев
3 июня 2026, 20:35 7835
Америка больше не хочет войны с Ираном
Америка больше не хочет войны с Ираном обновлено 13:24
13:24 3616
В России все чаще говорят о завершении войны
В России все чаще говорят о завершении войны
13:18 2040

ЭТО ВАЖНО

Из Азербайджана в Армению дизель
Из Азербайджана в Армению дизель обновлено 16:20
16:20 1702
«Дело врачей»: аресты в зале суда
«Дело врачей»: аресты в зале суда
15:53 848
Европа объявила войну баклану. А что делать Азербайджану?
Европа объявила войну баклану. А что делать Азербайджану?
13:57 2999
Россия анонсирует перезапуск с Азербайджаном
Россия анонсирует перезапуск с Азербайджаном
15:38 1153
Чем дальше в лес...
Чем дальше в лес...
14:41 1177
Дела Эюбова, Дашдамирова и Усубова отправляют в суд
Дела Эюбова, Дашдамирова и Усубова отправляют в суд
14:21 1290
Дед Велиева рассказал, почему его внук убил своего отца
Дед Велиева рассказал, почему его внук убил своего отца
14:12 1807
Оппозиция объединилась с правящей партией и показала президенту красную карточку
Оппозиция объединилась с правящей партией и показала президенту красную карточку Неужели он больше не сможет вести войну?
12:30 3295
Баку: еще четыре года аномалий…
Баку: еще четыре года аномалий… Для haqqin.az комментирует Гасан Набиев
3 июня 2026, 20:35 7835
Америка больше не хочет войны с Ираном
Америка больше не хочет войны с Ираном обновлено 13:24
13:24 3616
В России все чаще говорят о завершении войны
В России все чаще говорят о завершении войны
13:18 2040
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться