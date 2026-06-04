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Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры
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Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры

Армении «срочно» выделяют 50 миллионов

14:32 1433

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о подготовке пакета немедленной помощи Армении на сумму более 50 млн евро на фоне ограничений, введенных Россией на ввоз армянской сельскохозяйственной продукции. Об этом она сообщила по итогам телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Сегодня я поговорила с премьер-министром Николом Пашиняном о недавних ограничениях, введенных Россией в отношении Армении. Это не что иное, как экономическое принуждение, и это неприемлемо. Продлевая экспортные ограничения на армянскую продукцию, Москва использует экономические отношения в качестве оружия для оказания политического давления. Мы слишком хорошо знаем эту тактику. Именно поэтому Европа твердо поддерживает Армению. Мы готовим пакет мер поддержки со стороны ЕС. Он включает немедленную финансовую помощь на сумму более 50 млн евро. Также предусмотрены меры по упрощению торговли для ряда армянских товаров, в частности продукции агропродовольственного сектора», - сказала она.

Фон дер Ляйен добавила, что ЕС продолжит укреплять связи между европейскими и армянскими предприятиями в рамках договоренностей, достигнутых на недавнем саммите в Ереване.

По ее словам, дальнейшее продвижение этих инициатив будет обсуждаться на министерской встрече платформы по вопросам взаимосвязанности, которая состоится 23 июня.

«Для обеспечения эффективной координации по всем этим направлениям мы договорились создать совместную рабочую группу ЕС-Армения. Этот орган будет контролировать реализацию всех этих инициатив, а также любых дальнейших мер в будущем», - добавила она.

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