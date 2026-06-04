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Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры
Новость дня
Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры

Чем дальше в лес...

14:41 1178

Недавний жесткий телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху из-за планов Израиля атаковать Бейрут продемонстрировал глубокие расхождения в их взглядах на финал ближневосточного конфликта, пишет портал Axios.

По данным источников, американский президент в резкой форме заставил израильского премьера отказаться от массированных ударов по Ливану, чтобы не сорвать готовящуюся ядерную сделку США с Ираном. Этот инцидент вызвал политическую бурю внутри Израиля, где оппоненты и даже радикальные союзники Нетаньяху обвинили его в потере суверенитета и превращении страны в американского «вассала».

Для самого Нетаньяху, столкнувшегося с жесткой внутренней критикой и приближающимися к октябрю выборами, этот раскол крайне опасен. На фоне продолжающихся обстрелов со стороны «Хезболлы» и невыполненных обещаний уничтожить ХАМАС израильский лидер вынужден балансировать между давлением собственного электората, требующего жесткого ответа, и прямыми запретами из Вашингтона.

Несмотря на то что стороны поспешили публично сгладить углы, израильское руководство всерьез опасается, что Белый дом продолжит жестко ограничивать военную свободу ЦАХАЛ, однако пойти на открытый конфликт с Трампом за четыре месяца до выборов Нетаньяху просто не может себе позволить.

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