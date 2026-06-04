USD 1.7000
EUR 1.9737
RUB 2.3076
Подписаться на уведомления
Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры
Новость дня
Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры

Вучича предупредили об опасности

14:43 910

Служба безопасности Сербии предупредила президента Александра Вучича об опасности поездки в Черногорию в пятницу на саммит с лидерами Европейского Союза и Балкан, ссылаясь на угрозы безопасности на фоне дипломатических распрей между двумя странами. Об этом сообщает Reuters.

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен должны прибыть в прибрежный город Тиват в пятницу, чтобы встретиться с лидерами шести стран Западных Балкан и обсудить прогресс на пути к членству в ЕС.

Агентство безопасности и информирования Сербии (BIA) заявило в среду поздно вечером, что поездка в Черногорию является высоким риском безопасности для Вучича из-за «враждебной деятельности иностранных спецслужб и присутствия там криминального клана». 

Спикер парламента Ана Брнабич заявила, что Вучич планирует поехать в Тиват, несмотря на предупреждение, и что у него будет несколько важных встреч.

Предупреждение появилось после того, как СМИ в столице Подгорицы сообщили, что в среду Черногория развернула самолет с 87 мужчинами из Сербии, который приземлился в Тивате, заявив, что они представляют угрозу безопасности накануне саммита ЕС-Западные Балканы.

Из Азербайджана в Армению дизель
Из Азербайджана в Армению дизель обновлено 16:20
16:20 1710
«Дело врачей»: аресты в зале суда
«Дело врачей»: аресты в зале суда
15:53 856
Европа объявила войну баклану. А что делать Азербайджану?
Европа объявила войну баклану. А что делать Азербайджану?
13:57 3001
Россия анонсирует перезапуск с Азербайджаном
Россия анонсирует перезапуск с Азербайджаном
15:38 1157
Чем дальше в лес...
Чем дальше в лес...
14:41 1179
Дела Эюбова, Дашдамирова и Усубова отправляют в суд
Дела Эюбова, Дашдамирова и Усубова отправляют в суд
14:21 1292
Дед Велиева рассказал, почему его внук убил своего отца
Дед Велиева рассказал, почему его внук убил своего отца
14:12 1812
Оппозиция объединилась с правящей партией и показала президенту красную карточку
Оппозиция объединилась с правящей партией и показала президенту красную карточку Неужели он больше не сможет вести войну?
12:30 3297
Баку: еще четыре года аномалий…
Баку: еще четыре года аномалий… Для haqqin.az комментирует Гасан Набиев
3 июня 2026, 20:35 7835
Америка больше не хочет войны с Ираном
Америка больше не хочет войны с Ираном обновлено 13:24
13:24 3616
В России все чаще говорят о завершении войны
В России все чаще говорят о завершении войны
13:18 2043

ЭТО ВАЖНО

Из Азербайджана в Армению дизель
Из Азербайджана в Армению дизель обновлено 16:20
16:20 1710
«Дело врачей»: аресты в зале суда
«Дело врачей»: аресты в зале суда
15:53 856
Европа объявила войну баклану. А что делать Азербайджану?
Европа объявила войну баклану. А что делать Азербайджану?
13:57 3001
Россия анонсирует перезапуск с Азербайджаном
Россия анонсирует перезапуск с Азербайджаном
15:38 1157
Чем дальше в лес...
Чем дальше в лес...
14:41 1179
Дела Эюбова, Дашдамирова и Усубова отправляют в суд
Дела Эюбова, Дашдамирова и Усубова отправляют в суд
14:21 1292
Дед Велиева рассказал, почему его внук убил своего отца
Дед Велиева рассказал, почему его внук убил своего отца
14:12 1812
Оппозиция объединилась с правящей партией и показала президенту красную карточку
Оппозиция объединилась с правящей партией и показала президенту красную карточку Неужели он больше не сможет вести войну?
12:30 3297
Баку: еще четыре года аномалий…
Баку: еще четыре года аномалий… Для haqqin.az комментирует Гасан Набиев
3 июня 2026, 20:35 7835
Америка больше не хочет войны с Ираном
Америка больше не хочет войны с Ираном обновлено 13:24
13:24 3616
В России все чаще говорят о завершении войны
В России все чаще говорят о завершении войны
13:18 2043
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться