Вучича предупредили об опасности

Служба безопасности Сербии предупредила президента Александра Вучича об опасности поездки в Черногорию в пятницу на саммит с лидерами Европейского Союза и Балкан, ссылаясь на угрозы безопасности на фоне дипломатических распрей между двумя странами. Об этом сообщает Reuters.

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен должны прибыть в прибрежный город Тиват в пятницу, чтобы встретиться с лидерами шести стран Западных Балкан и обсудить прогресс на пути к членству в ЕС.

Агентство безопасности и информирования Сербии (BIA) заявило в среду поздно вечером, что поездка в Черногорию является высоким риском безопасности для Вучича из-за «враждебной деятельности иностранных спецслужб и присутствия там криминального клана».

Спикер парламента Ана Брнабич заявила, что Вучич планирует поехать в Тиват, несмотря на предупреждение, и что у него будет несколько важных встреч.

Предупреждение появилось после того, как СМИ в столице Подгорицы сообщили, что в среду Черногория развернула самолет с 87 мужчинами из Сербии, который приземлился в Тивате, заявив, что они представляют угрозу безопасности накануне саммита ЕС-Западные Балканы.