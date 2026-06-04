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Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры
Новость дня
Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры

Все в руках Сербии

14:52 735

Расширение Европейского союза является «геостратегической необходимостью», что относится и вступлению Сербии в ЕС, но темпы продвижения страны будут зависеть от готовности Сербии проводить реформы и сближаться с политикой блока. Об этом заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде.

Глава Евросовета подтвердил неизменную поддержку европейской перспективы Сербии, однако подчеркнул, что процесс вступления основан на доверии и требует выполнения конкретных условий.

По его словам, ключевыми приоритетами остаются «нормализация отношений между Белградом и Приштиной», включая выполнение Охридских соглашений, приведение внешней политики Сербии в соответствие с позицией ЕС, а также продолжение внутренних реформ.

Особое внимание Кошта уделил вопросам верховенства права, свободы СМИ и реформы избирательного законодательства. «Мы призываем продолжать ускорять реформы в этих важных областях», - заявил он.

Председатель Европейского совета приветствовал принятие на прошлой неделе четырех законов, связанных с избирательной системой, назвав это «очень важным шагом». При этом необходимо завершить выполнение оставшихся рекомендаций, в том числе касающихся предотвращения злоупотребления административным ресурсом и давления на избирателей.

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