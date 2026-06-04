В проекте Park Yasamal в продаже готовые двухкомнатные квартиры-студии

Хорошая новость для тех, кто ищет новую квартиру! В одном из самых популярных и востребованных проектов компании Kristal — жилом комплексе Park Yasamal — в продажу поступили новые квартиры. В рамках проекта представлены квартиры различной площади и планировки как в уже готовых, так и в строящихся зданиях.

В комплексе доступны 2-, 3- и 4-комнатные квартиры, а также квартиры-студии. При проектировании особое внимание уделено функциональному использованию жилого пространства, что позволяет максимально эффективно использовать каждый квадратный метр. Квартиры сдаются с полной отделкой и предлагаются покупателям на условиях ипотеки сроком до 20 лет, внутреннего кредита и беспроцентной модели поэтапной покупки. Жилой комплекс Park Yasamal расположен в Ясамальском районе, недалеко от Бакинского центра ASAN хidmət №3. Локация проекта обеспечивает удобный доступ к основным направлениям города и отличается высоким потенциалом дальнейшего развития.

Все квартиры в комплексе передаются владельцам с полной отделкой. В ремонтных работах используются высококачественные материалы европейского производства. При строительстве применяются современные инженерные решения, высококачественный бетон и передовые опалубочные системы. В настоящее время в проекте представлены готовые и строящиеся квартиры площадью от 41 до 120 кв. м, рассчитанные на разные вкусы и бюджеты.

Для повышения комфорта жителей в комплексе широко используются решения по звуко- и теплоизоляции. Изоляционные технологии, применяемые в фасадных и оконных системах, помогают минимизировать внешний шум. Специальные изоляционные материалы, используемые в межквартирных перекрытиях и стеновых конструкциях, предотвращают потери тепла и создают дополнительный комфорт.