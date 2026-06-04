В России строят планы войны до 2050 года: хороший, плохой и инерционный

На Санкт-Петербургском международном экономическом форуме российские ультранационалисты представили три сценария развития событий для России на 2036 и 2050 годы. В этих прогнозах рассматриваются варианты будущего — от захвата крупных украинских городов и распада Евросоюза до военного поражения Москвы, вступления Украины в НАТО и применения ядерного оружия. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Его эксперты отмечают, что такие радикальные планы несколько отличаются от официальной позиции Кремля, который может использовать их для демонстрации собственной «умеренности».

По данным российской газеты «Коммерсант» от 3 июня, авторами презентации стали связанный с Кремлем олигарх Константин Малофеев и идеолог Александр Дугин. Они представляют сообщество сторонников жесткого курса, выступающее за продолжительную войну. Все возможные угрозы для России авторы разделили на пять категорий, среди которых геополитика, идеология, демография, экономика и технологии.

Участникам форума предложили три варианта развития событий: хороший, плохой и инерционный.

«Хороший» сценарий предполагает полный захват Россией Киева, Одессы, Харькова и других городов Украины, а также прекращение существования Европейского Союза к 2036 году.

«Плохой» сценарий содержит описание военного поражения России в войне, интеграцию Украины в НАТО, полную утрату российского влияния на постсоветском пространстве к 2036 году и «колонизацию России» к 2050 году.

«Инерционный» (постоянный) сценарий предполагает, что Россия прибегнет к применению ядерного оружия против Украины к 2036 году, если ситуация на фронте останется неизменной.

Также Александр Дугин заявил, что аналитический центр «Институт Царьград» уже ознакомил с этим докладом Академию Генерального штаба Вооруженных сил России, а для публичного ознакомления отчет выйдет до конца 2026 года.

Аналитики отмечают, что обнародование таких прогнозов выгодно для российских властей, поскольку помогает манипулировать восприятием официальных заявлений руководства страны: «Кремль может использовать нереалистичный характер этих трех сценариев, чтобы представить риторику президента России Владимира Путина и других чиновников как умеренную и разумную по сравнению с экстремальными сценариями, представленными небольшой группой ультранационалистов».

В то же время эксперты добавляют, что российскому руководству все равно придется балансировать между требованиями радикальных группировок, собственной пропагандой и реальными событиями на поле боя в Украине, поскольку Владимир Путин стремится сохранить лояльность радикально настроенного сообщества.