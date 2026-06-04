«Повторное высшее и среднее спецобразование»: начался прием документов

4 июня в 15:00 начался прием документов по направлению дополнительного образования «Повторное высшее и среднее специализированное образование».

Желающие поступить в высшие учебные заведения, подключенные к Централизованной информационной системе образования, могут подать документы в электронном виде через портал portal.edu.az. Прием заявок завершится 31 августа 2026 года в 23:59.

Право на переподготовку определяется в соответствии с предыдущим уровнем образования. Прием осуществляется в соответствии со специальностями и формами обучения, утвержденными учебными заведениями на учебный год.

Кроме того, продолжительность обучения рассчитывается с учетом различий между предыдущей и новой образовательными программами.

Обучение предоставляется только на платной основе, и плата за обучение определяется учебным заведением в зависимости от продолжительности обучения.