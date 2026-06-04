Россия анонсирует перезапуск с Азербайджаном

Россия считает «необходимым в ближайшее время» перезапустить культурно-гуманитарное сотрудничество с Азербайджаном, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, «в целом Москва нацелена на последовательное развитие всего комплекса двусторонних связей с Азербайджаном. Это отвечает интересам народов наших стран. Считаем необходимым в ближайшее время перезапустить полноценное сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере после образовавшейся паузы. Здесь имеется целый ряд инициатив, которые обсуждались в том числе и на высшем уровне».