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Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры
Новость дня
Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры

Россия анонсирует перезапуск с Азербайджаном

15:38 1165

Россия считает «необходимым в ближайшее время» перезапустить культурно-гуманитарное сотрудничество с Азербайджаном, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, «в целом Москва нацелена на последовательное развитие всего комплекса двусторонних связей с Азербайджаном. Это отвечает интересам народов наших стран. Считаем необходимым в ближайшее время перезапустить полноценное сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере после образовавшейся паузы. Здесь имеется целый ряд инициатив, которые обсуждались в том числе и на высшем уровне».

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