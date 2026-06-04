Топливный кризис в оккупированном Крыму добрался до Москвы

Дефицит топлива, вызванный систематическими ударами украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам в России, привел к росту цен на внутреннем рынке. В последние дни дефицит топлива наблюдается также в Москве и других крупных городах РФ. По последним данным Росстата, цены на топливо растут в 73 регионах России. Рост цен уже превысил месячный уровень инфляции, и власти обсуждают способы направить это повышение цен в пользу экономики. Например, отвязать бензиновую розницу от инфляции или поднять стоимость бензина на одну величину.

С 25 мая по 1 июня средняя розничная цена бензина в России выросла на 0,44% и достигла 67,83 руб. за литр, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. Сильнее всего подорожало дизельное топливо — на 0,81%, до 79,46 руб. за литр. Бензин АИ-92 стал дороже на 0,44% и достиг 64,17 руб. за литр, АИ-95 — на 0,46%, до 69,78 руб., АИ-98 — на 0,38%, до 94,42 руб. По данным Росстата, сильнее всего бензин подорожал в Республике Тыва (на 3,2%). Динамика цен на бензин в итоге обогнала инфляцию, которая за неделю составила 0,15%. По данным Росстата, литр топлива на некоторых АЗС уже стоит почти 100 рублей. Заправлять машину становится все накладнее. Аналитики Росстата проанализировали, как изменились цены на топливо с 26 мая по 1 июня в Ростовской области. Средняя стоимость литра бензина в донском регионе составила 69,19 рубля, неделей ранее этот показатель был зафиксирован на уровне 68,94 рубля. Литр марки АИ-92 подорожал на 25 копеек, до 64,57 рубля. Водители, которые заправляют свой транспорт топливом АИ-95, к 1 июня платили в среднем по 71,57 рубля за литр. На прошлой неделе стоимость этой марки была на 23 копейки ниже (71,34 рубля). Самое дорогое топливо — АИ-98 — на автозаправках Ростовской области разливают по 93,93 рубля за литр. Это на 35 копеек больше, чем неделей ранее (93,58 рубля). Рост цен затронул и дизельное топливо. Оно за минувшую неделю подорожало на 25 копеек — с 74,12 до 74,37 рубля.

Ситуация в аннексированном РФ Крыму еще более сложная. Как ранее сообщалось, украинская армия уже более месяца держит под огневым контролем сухопутный коридор, соединяющий Россию с полуостровом (шоссе Ростов – Мелитополь – Джанкой), используя беспилотники средней дальности (Middle Strike). В результате возникли серьезные проблемы с транспортировкой топлива в Крым, продажа бензина местным жителям ограничена. По сообщениям российских СМИ, с 4 июня в Крыму вновь введена купонная система на бензин, приостановлена бесплатная продажа. Тем временем на фоне дефицита и огромных очередей на заправках дилеры продают топливо по цене до 300 рублей за литр. Следует отметить, что ограничения на продажу топлива в Крыму были введены с 30 мая: на одну машину можно заправить не более 20 литров АИ-92, продажа в канистры запрещена. После временного улучшения поставок 3 июня, вызванного стабилизацией логистики, ночная атака беспилотников вновь нарушила снабжение. В Севастополе с 4 июня возобновлена талонная система на АИ-92 и АИ-95. Назначенный Россией «губернатор» Михаил Развожаев пояснил, что свободной продажи нет — это «временная мера для восстановления запасов», и пообещал возвращение обычного режима уже к пятнице, 5 июня. Тем не менее, несмотря на призывы «властей» не создавать ажиотаж, с раннего утра у заправок выстраиваются очереди, некоторые водители приезжают с четырех утра, чтобы успеть заправиться.