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«Дело врачей»: аресты в зале суда

Инара Рафикгызы
15:53 870

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу привлеченных к ответственности в связи с пожаром, ставшим причиной смерти семи новорожденных в Республиканском перинатальном центре — директора Мехрибан Абасгулиевой, заведующего отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии центра Гамлета Мустафаева и заведующего отделом служб поддержки Эльнура Ахмедли.

На сегодняшнем заседании под председательством судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой с последним словом выступила Мехрибан Абасгулиева. Она заявила, что не признает себя виновной по предъявленным ей обвинениям и верит в справедливость суда.

После было зачитано решение суда, согласно которому Мехрибан Абасгулиева приговорена к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы. Избранная в отношении нее мера пресечения в виде домашнего ареста изменена, она была взята под стражу прямо в зале суда.

Гамлет Мустафаев приговорен к 5 годам 8 месяцам лишения свободы, Эльнур Ахмедли - к 5 годам 2 месяцам. В отношении них также изменена мера пресечения, их арестовали в зале суда.

Отметим, что прокурор просил назначить М.Абасгулиевой наказание в виде 8 лет лишения свободы, Г.Мустафаеву и Э.Ахмедли — по 7 лет лишения свободы.

Пожар произошел в январе 2024 года. Следствием, проведенным в Следственном управлении Генеральной прокуратуры, директор Центра Мехрибан Абасгулиева, заведующий отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Гамлет Мустафаев и заведующий отделом служб поддержки Эльнур Ахмедли были привлечены к уголовной ответственности. Им предъявили обвинения по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 225.3 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) УК Азербайджана.

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