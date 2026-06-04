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Azerconnect Group присоединилась к глобальному Альянсу AI-RAN

15:56 188

Azerconnect Group, ведущая ИКТ-компания Азербайджана, стала первой организацией в регионе СНГ, присоединившейся к Альянсу AI-RAN, который занимается развитием радиосетей нового поколения на основе искусственного интеллекта (ИИ) (AI-RAN). Глобальная платформа, в которую входят NVIDIA, Nokia, Samsung и другие ведущие компании, способствует совершенствованию инфраструктуры мобильных сетей за счет интеграции технологий ИИ, обеспечивая создание более интеллектуальных, гибких и эффективных сетевых архитектур.

Присоединившись к Альянсу, Azerconnect Group расширит доступ к передовым мировым технологиям в области мобильных сетей на основе ИИ. Внедрение инновационных решений, таких как обработка радиосигнала на базе графических процессоров (GPU) NVIDIA и алгоритмы RAN с поддержкой ИИ, будет способствовать повышению устойчивости сети и эффективности использования спектра. Кроме того, это создаст условия для удобного развертывания различных приложений ИИ на GPU-ориентированных радиосетях. В то же время внедрение интеллектуальных решений по оптимизации энергопотребления позволит обеспечить более высокую эффективность сетевых операций и будет способствовать достижению целей компании в области устойчивого развития. Вступление Azerconnect Group в Альянс AI-RAN знаменует начало важного этапа в реализации стратегии подготовки к технологиям 6G.

Вступление в Альянс AI-RAN откроет дополнительные возможности для специалистов ИКТ-сектора Азербайджана в области доступа к передовым технологиям и международной экспертизе. В рамках данной платформы сотрудники Azerconnect Group будут напрямую сотрудничать с рабочими группами, состоящими из международных экспертов, а также активно участвовать в различных технических сессиях и платформах обмена знаниями.

Об Альянсе AI-RAN

Альянс AI-RAN - это глобальная платформа сотрудничества, созданная для ускорения интеграции технологий ИИ в сети радиодоступа (RAN) в телекоммуникационной отрасли. Основанный в 2024 году, Альянс объединяет ведущих участников телекоммуникационной экосистемы для стимулирования инноваций, продвижения передовых практик и содействия разработке решений нового поколения на основе искусственного интеллекта, направленных на повышение производительности, операционной эффективности и гибкости инфраструктуры RAN.

О компании Azerconnect Group

Как компания, работающая в динамично развивающихся сферах ИКТ и высоких технологий Азербайджана, Azerconnect Group предлагает передовые решения, такие как мобильные и интернет-услуги, предоставление международных выделенных линий, а также современные цифровые услуги в FinTech, AdTech и Media/TV. Azerconnect Group является частью международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах и отраслях.

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