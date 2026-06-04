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Azercell развивает AI-технологии для азербайджанского языка

16:01 276

Azercell и AWS создают технологическую платформу для обучения AI-моделей на азербайджанском языке.

Azercell Telecom сделал важный шаг в развитии возможностей искусственного интеллекта для азербайджанского языка. В рамках сотрудничества с Amazon Web Services (AWS) компания создала готовую к практическому применению технологическую платформу для обучения больших языковых моделей на азербайджанском языке.

Проект был представлен AWS как успешный кейс и опубликован на официальном сайте AWS, став примером того, как передовые облачные технологии и решения на основе искусственного интеллекта могут быть адаптированы для языков с ограниченным объемом цифровых ресурсов. Для страны это имеет особое значение, поскольку развитие систем искусственного интеллекта, способных понимать и обрабатывать азербайджанский язык, является важным элементом цифровой трансформации и технологического развития Азербайджана.

Азербайджанский язык является достаточно сложным для обучения AI-моделей из-за своей богатой грамматической структуры и сравнительно ограниченного объема доступных обучающих данных. Разработанная Azercell и AWS платформа помогает решать эту задачу за счет повышения эффективности обучения и позволяет моделям обрабатывать значительно больший объем текста на азербайджанском языке.

Инициатива также отражает глобальный тренд, при котором телекоммуникационные компании и крупнейшие технологические компании (т.н гиперскейлеры) объединяют усилия для ускоренного развития облачных, data- и AI-сервисов. Для Azercell это сотрудничество стало еще одним шагом в трансформации компании из традиционного телеком-оператора в технологически ориентированную цифровую компанию.

Отметим, что локализация решений на основе искусственного интеллекта для азербайджанского языка реализуется в соответствии со «Стратегией искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025–2028 годы». Созданная технологическая платформа станет основой для дальнейшего развития AI-решений компании, включая интеллектуальных виртуальных помощников, чат-ботов и другие цифровые сервисы, направленные на повышение качества клиентского обслуживания и персонализацию пользовательского опыта. Инвестируя в развитие технологий искусственного интеллекта для азербайджанского языка, Azercell не только укрепляет собственные цифровые компетенции, но и способствует развитию национальной цифровой экосистемы и инновационного потенциала страны.

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