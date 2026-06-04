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Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры
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Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры

Бывшего депутата турецкого парламента оскорбили в Ереване

«МАНКУРТ», «ТУРЕЦКИЙ ШПИОН»… + ВИДЕО
Отдел информации
16:46 2399

Бывший депутат парламента Турции, этнический армянин Гаро Пайлан, прибывший в Ереван для наблюдения за выборами, подвергся оскорблениям. На кадрах, распространенных в социальных сетях, видно, как армянская женщина на улице подходит к нему, называя «манкуртом» и «турецким шпионом». Экс-депутат на данные оскорбления никак не отреагировал.

Гаро Пайлан — бывший депутат от курдской партии HDP. На последних парламентских выборах он не смог получить мандат и в настоящее время занимает ответственную должность в центральных органах партии. Сообщается, что политика армянского происхождения оскорбила на улицах Еревана женщина-националистка за то, что он говорил по-турецки.

Видеокадры вызвали широкий резонанс в турецком сегменте социальных сетей. Пользователи вспомнили выступления Пайлана в парламенте Турции, его заявления о событиях 1915 года, использование выражения «геноцид армян», а также выступления в поддержку Армении во время 44‑дневной Карабахской войны.

За эти заявления Пайлан в свое время подвергся широкой критике в Турции. Теперь же его называют «турецким шпионом» в Армении.

Один из пользователей иронично прокомментировал видео, снятое в Ереване: «Гаро Пайлана в Турции обвиняют в том, что он армянин, а в Армении — в том, что он турок. Похоже, его не принимает ни одна из сторон».

Следует отметить, что реваншистские, националистические и пророссийские круги в Армении выступают против мирного соглашения с Азербайджаном и против нормализации отношений с Турцией.

Свои предвыборные кампании они строят на враждебной риторике в адрес Азербайджана и Турции. Премьер-министр Никол Пашинян называет силы, возглавляемые Робертом Кочаряном, Гагиком Царукяном и Самвелом Карапетяном, «трехглавой партией войны».

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