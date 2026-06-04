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Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры
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Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры

Предложение Москвы к Баку и Еревану

обновлено 17:17
17:17 2697

Россия готова предоставить площадку для подписания мирного договора Азербайджана и Армении, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

«…Готовы содействовать Баку и Еревану в разблокировании транспортных и экономических коммуникаций, решении гуманитарных вопросов, подготовить и предоставить российскую площадку для подписания мирного договора», - сказал Галузин.

Замглавы МИД РФ сказал, что «Россия последовательно поддерживает усилия Азербайджана и Армении, нацеленные на полноценную и всестороннюю нормализацию отношений в русле трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, достигнутых в 2020-2022 годах».

По словам Галузина, виден «существенный потенциал платформы регионального сотрудничества 3+3, объединяющей Россию, Иран, Турцию и Азербайджан, Армению и Грузию, то есть страны Южного Кавказа и их исторических соседей».

* * * 16:59

Москва «принципиально настроена» на развитие отношений с Баку, заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

«Хотел бы подтвердить неизменность принципиального настроя российской стороны на поступательное развитие всего комплекса связей с Азербайджанской Республикой, исходя из того, что это отвечало бы коренным интересам народов России и Азербайджана. Так что мы намерены не снижать набранный темп развития наших связей», - сказал Галузин.

Кроме того, по словам Галузина, «мы (Россия) готовы всячески содействовать сближению Азербайджана с этим интеграционным объединением (ЕАЭС), поскольку это способствовало бы, на наш взгляд, дальнейшему укреплению уже сложившихся хозяйственных связей на общем для нас евразийском пространстве».

По мнению замглавы МИД РФ, такое сближение «имело бы хороший положительный эффект для экономики Азербайджана, поскольку страна получала бы доступ к преимуществам общего рынка товаров и смогла бы нарастить сотрудничество в сфере транспорта, услуг и инвестиций».

Россия хотела бы «видеть Азербайджан в составе акционеров Евразийского банка развития и полагает, что такой шаг открывал бы дорогу к финансированию за счет средств банка крупных проектов в республике», отметил Галузин.

Также, по словам Галузина, Москва предлагает Баку запустить «профессиональный диалог историков» и перезапустить «культурно-гуманитарное сотрудничество».

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