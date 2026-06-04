Предложение Москвы к Баку и Еревану

Россия готова предоставить площадку для подписания мирного договора Азербайджана и Армении, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

«…Готовы содействовать Баку и Еревану в разблокировании транспортных и экономических коммуникаций, решении гуманитарных вопросов, подготовить и предоставить российскую площадку для подписания мирного договора», - сказал Галузин.

Замглавы МИД РФ сказал, что «Россия последовательно поддерживает усилия Азербайджана и Армении, нацеленные на полноценную и всестороннюю нормализацию отношений в русле трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, достигнутых в 2020-2022 годах».

По словам Галузина, виден «существенный потенциал платформы регионального сотрудничества 3+3, объединяющей Россию, Иран, Турцию и Азербайджан, Армению и Грузию, то есть страны Южного Кавказа и их исторических соседей».