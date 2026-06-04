Армии Ливана пообещали 100 миллионов

Евросоюз пообещал армии Ливана €100 млн, чтобы поддержать очередное перемирие с Израилем. Об этом написала глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети Х.

«Нынешнее перемирие между Израилем и Ливаном дает шанс избежать возвращения к полномасштабным боевым действиям», - написала она.

По мнению Каллас, лучший способ снизить влияние шиитской организации «Хезболла» — это «усилить ливанское государство и укрепить его институты». «Чтобы поддержать эти усилия, ЕС принял решение предоставить вооруженным силам Ливана дополнительно €100 млн», — сообщила она.

Ранее «Хезболла» объявила, что отвергает перемирие с Израилем, которое она назвала фиктивным.