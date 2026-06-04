Пехлеви зовет иранцев на стадионы

Офис сына последнего иранского шаха Резы Пехлеви, находящегося в изгнании, призвал иранцев за рубежом провести собрания 16 июня в честь дня рождения Маджидрезы Рахнаварда — участника митингов, казненного после общенациональных акций протеста в Иране в 2022 году, а также использовать матчи чемпионата мира по футболу для демонстрации флага с изображением льва и солнца и фотографий протестующих, убитых исламской республикой.

Это заявление прозвучало в то время, как иранская сборная должна разместиться в Тихуане, Мексика, во время чемпионата мира, а матчи группового этапа проводить в Лос-Анджелесе и Сиэтле. Несколько изданий сообщили, что ФИФА планирует запретить использование иранского флага с изображением льва и солнца, существовавшего до исламской революции, на этом турнире.

В заявлении офиса Пехлеви говорится, что чемпионат мира по футболу предоставил редкую возможность донести голос иранского народа до всего мира.

«Сейчас настало время проявить себя; время для еще большего единства под национальным флагом Ирана», — отмечается в заявлении.

В нем также содержится призыв к иранцам в Северной Америке массово собраться внутри и за пределами стадионов и продемонстрировать «волю и решимость единой нации вернуть себе родину».