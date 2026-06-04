Аракчи: Война не закончится, пока не выполнят главное условие Ирана

По его словам, соглашение о прекращении американо-израильской войны против Ирана должно распространяться и на Ливан, так как оба фронта неразрывно связаны между собой.

Война с США не закончится, пока не выполнено главное условие Тегерана, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Министр отметил, что Тегеран последовательно отстаивал необходимость всеобъемлющего прекращения огня, распространяющегося на все фронты «Оси сопротивления», прежде всего на Ливан. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью председателю совета директоров телеканала Al Mayadeen Гассану бен Джиддо.

«С самого начала переговоров и обсуждений о прекращении огня мы ясно говорили, что война должна закончиться не только в Иране, но и на всех связанных с ним фронтах сопротивления, включая Ливан», — заявил Аракчи.

Дипломат также отметил, что виновные в убийстве Али Хаменеи будут наказаны.

В этом же интервью Аракчи рассказал, что находился в кабинете Али Хаменеи, когда бывший верховный лидер был убит в результате американо-израильских ударов 28 февраля.

«Когда я выбрался из-под завалов, я думал только о том, был ли он целью нападения или нет», — сказал Аракчи в интервью телеканалу Al Mayadeen, связанному с «Хезболлой».

«Вернувшись с женевских переговоров в пятницу, я в субботу, в 9 утра, отправился в его (Али Хаменеи – ред.) кабинет, чтобы представить свой доклад», — сказал министр.

По его словам, этот доклад был посвящен переговорам и атмосфере, сложившейся накануне, которая «значительно повысила вероятность войны».

«Здание, в котором мы сидели, подверглось обстрелу, но крыло, в котором мы находились, осталось нетронутым», — сказал Аракчи.

По его словам, несмотря на то что «вероятность войны была высока», верховный лидер Али Хаменеи не стал прятаться в убежище.