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Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры
Новость дня
Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры

Такие самолеты нужны самим США

19:03 146

США планируют в ближайшее время отказаться от предоставления НАТО некоторых видов самолетов-заправщиков и беспилотников. Об этом 4 июня сообщила газета Bild.

«Ранее США поставили 71 самолет более старой модели KC-135; в будущем это число сократится до 63. Вашингтон также планирует отказаться от поставки восьми самолетов-заправщиков KC-46. США также исключают из планов по передаче НАТО все разведывательные беспилотники дальнего действия, сокращая количество дронов MQ-9 почти вдвое», — указано в статье.

Кроме того, Вашингтон намерен сократить количество своих истребителей, которые будут находиться на балансе Североатлантического альянса. Так, количество F-16 снизится с 99 до 63 единиц, а F-15E — с 54 до 36. 

Газета Financial Times 2 июня сообщила, что США обсуждают возможность размещения ядерного оружия дополнительно в некоторых европейских странах НАТО, используя самолеты двойного назначения, способные наносить ядерные удары. Уточняется, что в предложении о размещении самолетов заинтересован ряд стран Балтии и восточного фланга НАТО, включая Польшу.

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